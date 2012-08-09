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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1060106110621063>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 136
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
18
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:02

Арендатор студии это один молодой человек или, максимум, молодая пара без детей. Все их барахло вполне вместится в один шкаф.
Кладовка нужна семье, обросшей за много времени нужными и ненужными вещами, школьным джинсами, которые выкинуть жалко - вдруг похудею, старым обогревателем и прочим хламом.
При таких размерах толку от нее, как от гардеробной, не будет. Ширина плечиков 60 см и 60 см рядом на проход (потерянное место). Антресоли на втором ярусе никогда не будут востребованы. У меня на вторичке есть однушки с антресолями в коридоре - никогда никто их не открывал. У родственников есть трешка чешка с кладовкой таких размеров - ее невозможно использовать эффективно за счет прохода. Хорошая кладовка начинается с 1,8*1,8 можно со срезанным углом и раздвижными дверьми на этом углу. У меня есть такое решение на одной квартире - практично и неплохо смотрится. Скину фотку в личку.
Основной минус в том, что будет забираться воздушность, место. Визуально квартира становится меньше и хуже. Арендатор выбирает не умом, а эмоциями, поэтому он скорее снимет воздух и простор, чем конуру. Высокие потолки будут только подчеркивать недостаток места.
Так что я за шкаф. К тому же это и дешевле.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Tribeca написав:Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.

Вопрос в следующем:

Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта:
1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.

2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня)

Сейчас модно второй вариант, так что стоит прислушаться к коллективном сознанию. Такие квартиры позиционируются как двушки. Для тех, кто мало готовит, достаточно удобно.
Только не всякая планировка позволяет полноценно сделать такую перепланировку.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 19:59

  Прохожий написав:
  Tribeca написав:Я тоже бы сделал гардеробную.

Для того чтобы она визуально не сжирала много места - сделайте гардеробную не квадратной, а со срезанной одной стенкой например. Или выделите ее стены декором (кирпичиками например).

Если квартира - эконом, то можно не ставить входную дверь, а повесить тяжелую штору на металической палке. Дешево и сердито.

дешевле и сердитей будет целофановая шторка на пластиковой палке :mrgreen:


Есть вариант еще дешевле...вообще оупенспейс... :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 20:25

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Такого-же плана вопрос к форуму:Имеем примерно квадратную квартиру 30м2, примерно 5х6. Будет студия, отгородится только санузел. Но как-то не хочется, во-первых, загромождать интерьер мебелью, во-вторых, как-то хочется оградить входную дверь от спального места и в-третьих, иметь более емкое хранилище, чем шкаф. В связи с чем имеется намерение сделать гардеробную (за бугром это называют walk-in closet и делают повсеместно) размером примерно 1,2мх1,8мх3,3м (при таком потолке емкость будет запредельной, в то время как шкаф-купе такой и не удобен и будет стоить слишком дорого. Но минус этого варианта - зрительное уменьшение и без того не большой площади.Теперь вопрос - лучше быть умным (гардеробная) или красивым (без оной) ?

Лучше конечно умным 8)
Кстати ИМХО в данном варианте неплохо выделить под зону спальни "нишу" хоть 3х2,5м которую можно отгородить от остального пространства например раздвижной системой.
Дайте план помещения для понимания.


Не получится раздвижную систему делать - слишком высокий потолок. Вариант с гардеробной как-раз делает некий такой "карман" для спального места, но изножье будет открытым и половина одной боковой стороны. Что, впрочем, и не так плохо - концепция не сделать отдельное место для спанья, а создать многофункциональное общее пространство. Тем более, при такой площади, придется жертвовать комфортом сна в пользу многофункциональности, значит дело за раскладывающимся диваном или кроватью, трансформирующейся в шкаф-диван (видел такую, но не знаю скока стоит, если дохрена, то ну иЁ в пень). Гардеробная - жертва площадью, чтобы максимально разгрузить от мебели основное пространство. Площадь "почти" позволяет сделать однушку с кухней и комнатой, но это будет просто очередная гостинка с очень высоким потолком...что усугубит ощущение тесноты. Да и стоимость работ/материалов вырастет. Будем "модными", если это экономит деньги.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 20:28

  Vlad442 написав:Арендатор студии это один молодой человек или, максимум, молодая пара без детей. Все их барахло вполне вместится в один шкаф.

Влад, да вы сексист :)

С таким же успехом может снимать одна Мальвина. Да и в случае пары Мальвина тоже порадуется гардеробной.

Из опыта: красивая гардеробная действует на Мальвину как удав на кролика.

Правда, вся квартира должна быть в светлых тонах, и тогда успех гарантирован!
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 20:40

  Tribeca написав:
  Vlad442 написав:Арендатор студии это один молодой человек или, максимум, молодая пара без детей. Все их барахло вполне вместится в один шкаф.

Влад, да вы сексист :)

С таким же успехом может снимать одна Мальвина. Да и в случае пары Мальвина тоже порадуется гардеробной.

Из опыта: красивая гардеробная действует на Мальвину как удав на кролика.

Правда, вся квартира должна быть в светлых тонах, и тогда успех гарантирован!


Светлые тона я гарантирую. Даже белые. Это единственный способ в данном случае зрительно расширить пространство.

Семье с ребенком нужна 2к. Если семья снимает 1к, значит у семьи проблема с деньгами. То есть потенциальные проблемы у арендодателя.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 20:55

  Vlad442 написав:Арендатор студии это один молодой человек или, максимум, молодая пара без детей. Все их барахло вполне вместится в один шкаф.

Возможно мне квартиранты-барахольщики попадаются, но опыт показывает, что если измерять в погонных метрах шкафа-купе: то на одного проживающего необходимо минимум 1,5 метр+1 метр на размещения всяких гладильных досок, пылесосов, чемоданов и пр.
т.е. для пары нужно минимум 4 метровый шкаф-купе. Это если других мест хранения нет.
Влад у нас же Калифорния - где несколько шортов, десяток маек, ветровка и повседневный круглогодичный гардероб готов.
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:00

  rjkz написав:Светлые тона я гарантирую. Даже белые. Это единственный способ в данном случае зрительно расширить пространство.

Матовый белый лучше всего для этого подходит, но хуже моется чем глянец.
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Не получится раздвижную систему делать - слишком высокий потолок. Вариант с гардеробной как-раз делает некий такой "карман" для спального места, но изножье будет открытым и половина одной боковой стороны. Что, впрочем, и не так плохо - концепция не сделать отдельное место для спанья, а создать многофункциональное общее пространство. Тем более, при такой площади, придется жертвовать комфортом сна в пользу многофункциональности, значит дело за раскладывающимся диваном или кроватью, трансформирующейся в шкаф-диван (видел такую, но не знаю скока стоит, если дохрена, то ну иЁ в пень). Гардеробная - жертва площадью, чтобы максимально разгрузить от мебели основное пространство. Площадь "почти" позволяет сделать однушку с кухней и комнатой, но это будет просто очередная гостинка с очень высоким потолком...что усугубит ощущение тесноты. Да и стоимость работ/материалов вырастет. Будем "модными", если это экономит деньги.

Понижаем потолок г/к и тем самым выделяем спальную зону.
ИМХО комфортом сна жертвовать не стоит 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:35

  UA написав:
  rjkz написав:Светлые тона я гарантирую. Даже белые. Это единственный способ в данном случае зрительно расширить пространство.

Матовый белый лучше всего для этого подходит, но хуже моется чем глянец.


Зато на ура локально подкрашивается собственными силами.
rjkz
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