Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Арендатор студии это один молодой человек или, максимум, молодая пара без детей. Все их барахло вполне вместится в один шкаф. Кладовка нужна семье, обросшей за много времени нужными и ненужными вещами, школьным джинсами, которые выкинуть жалко - вдруг похудею, старым обогревателем и прочим хламом. При таких размерах толку от нее, как от гардеробной, не будет. Ширина плечиков 60 см и 60 см рядом на проход (потерянное место). Антресоли на втором ярусе никогда не будут востребованы. У меня на вторичке есть однушки с антресолями в коридоре - никогда никто их не открывал. У родственников есть трешка чешка с кладовкой таких размеров - ее невозможно использовать эффективно за счет прохода. Хорошая кладовка начинается с 1,8*1,8 можно со срезанным углом и раздвижными дверьми на этом углу. У меня есть такое решение на одной квартире - практично и неплохо смотрится. Скину фотку в личку. Основной минус в том, что будет забираться воздушность, место. Визуально квартира становится меньше и хуже. Арендатор выбирает не умом, а эмоциями, поэтому он скорее снимет воздух и простор, чем конуру. Высокие потолки будут только подчеркивать недостаток места. Так что я за шкаф. К тому же это и дешевле.
Tribeca написав:Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.
Вопрос в следующем:
Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта: 1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.
2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня)
Сейчас модно второй вариант, так что стоит прислушаться к коллективном сознанию. Такие квартиры позиционируются как двушки. Для тех, кто мало готовит, достаточно удобно. Только не всякая планировка позволяет полноценно сделать такую перепланировку.
rjkz написав:Такого-же плана вопрос к форуму:Имеем примерно квадратную квартиру 30м2, примерно 5х6. Будет студия, отгородится только санузел. Но как-то не хочется, во-первых, загромождать интерьер мебелью, во-вторых, как-то хочется оградить входную дверь от спального места и в-третьих, иметь более емкое хранилище, чем шкаф. В связи с чем имеется намерение сделать гардеробную (за бугром это называют walk-in closet и делают повсеместно) размером примерно 1,2мх1,8мх3,3м (при таком потолке емкость будет запредельной, в то время как шкаф-купе такой и не удобен и будет стоить слишком дорого. Но минус этого варианта - зрительное уменьшение и без того не большой площади.Теперь вопрос - лучше быть умным (гардеробная) или красивым (без оной) ?
Лучше конечно умным Кстати ИМХО в данном варианте неплохо выделить под зону спальни "нишу" хоть 3х2,5м которую можно отгородить от остального пространства например раздвижной системой. Дайте план помещения для понимания.
Не получится раздвижную систему делать - слишком высокий потолок. Вариант с гардеробной как-раз делает некий такой "карман" для спального места, но изножье будет открытым и половина одной боковой стороны. Что, впрочем, и не так плохо - концепция не сделать отдельное место для спанья, а создать многофункциональное общее пространство. Тем более, при такой площади, придется жертвовать комфортом сна в пользу многофункциональности, значит дело за раскладывающимся диваном или кроватью, трансформирующейся в шкаф-диван (видел такую, но не знаю скока стоит, если дохрена, то ну иЁ в пень). Гардеробная - жертва площадью, чтобы максимально разгрузить от мебели основное пространство. Площадь "почти" позволяет сделать однушку с кухней и комнатой, но это будет просто очередная гостинка с очень высоким потолком...что усугубит ощущение тесноты. Да и стоимость работ/материалов вырастет. Будем "модными", если это экономит деньги.
Vlad442 написав:Арендатор студии это один молодой человек или, максимум, молодая пара без детей. Все их барахло вполне вместится в один шкаф.
Возможно мне квартиранты-барахольщики попадаются, но опыт показывает, что если измерять в погонных метрах шкафа-купе: то на одного проживающего необходимо минимум 1,5 метр+1 метр на размещения всяких гладильных досок, пылесосов, чемоданов и пр. т.е. для пары нужно минимум 4 метровый шкаф-купе. Это если других мест хранения нет. Влад у нас же Калифорния - где несколько шортов, десяток маек, ветровка и повседневный круглогодичный гардероб готов.
rjkz написав:Не получится раздвижную систему делать - слишком высокий потолок. Вариант с гардеробной как-раз делает некий такой "карман" для спального места, но изножье будет открытым и половина одной боковой стороны. Что, впрочем, и не так плохо - концепция не сделать отдельное место для спанья, а создать многофункциональное общее пространство. Тем более, при такой площади, придется жертвовать комфортом сна в пользу многофункциональности, значит дело за раскладывающимся диваном или кроватью, трансформирующейся в шкаф-диван (видел такую, но не знаю скока стоит, если дохрена, то ну иЁ в пень). Гардеробная - жертва площадью, чтобы максимально разгрузить от мебели основное пространство. Площадь "почти" позволяет сделать однушку с кухней и комнатой, но это будет просто очередная гостинка с очень высоким потолком...что усугубит ощущение тесноты. Да и стоимость работ/материалов вырастет. Будем "модными", если это экономит деньги.
Понижаем потолок г/к и тем самым выделяем спальную зону. ИМХО комфортом сна жертвовать не стоит
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