Додано: Нед 22 кві, 2018 19:02

Арендатор студии это один молодой человек или, максимум, молодая пара без детей. Все их барахло вполне вместится в один шкаф.

Кладовка нужна семье, обросшей за много времени нужными и ненужными вещами, школьным джинсами, которые выкинуть жалко - вдруг похудею, старым обогревателем и прочим хламом.

При таких размерах толку от нее, как от гардеробной, не будет. Ширина плечиков 60 см и 60 см рядом на проход (потерянное место). Антресоли на втором ярусе никогда не будут востребованы. У меня на вторичке есть однушки с антресолями в коридоре - никогда никто их не открывал. У родственников есть трешка чешка с кладовкой таких размеров - ее невозможно использовать эффективно за счет прохода. Хорошая кладовка начинается с 1,8*1,8 можно со срезанным углом и раздвижными дверьми на этом углу. У меня есть такое решение на одной квартире - практично и неплохо смотрится. Скину фотку в личку.

Основной минус в том, что будет забираться воздушность, место. Визуально квартира становится меньше и хуже. Арендатор выбирает не умом, а эмоциями, поэтому он скорее снимет воздух и простор, чем конуру. Высокие потолки будут только подчеркивать недостаток места.

Так что я за шкаф. К тому же это и дешевле.