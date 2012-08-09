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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1060106110621063

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 136
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
25
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
18
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Tribeca написав:Из опыта: красивая гардеробная действует на Мальвину как удав на кролика.

Смертельно
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 21:50

  UA написав:
  Vlad442 написав:Арендатор студии это один молодой человек или, максимум, молодая пара без детей. Все их барахло вполне вместится в один шкаф.

Возможно мне квартиранты-барахольщики попадаются, но опыт показывает, что если измерять в погонных метрах шкафа-купе: то на одного проживающего необходимо минимум 1,5 метр+1 метр на размещения всяких гладильных досок, пылесосов, чемоданов и пр.
т.е. для пары нужно минимум 4 метровый шкаф-купе. Это если других мест хранения нет.
Влад у нас же Калифорния - где несколько шортов, десяток маек, ветровка и повседневный круглогодичный гардероб готов.


Реально, надо чтобы было место хранения пылесоса, утюга, гладильной доски (иначе спалят диван/кровать), чемоданов, одежды и тп.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:03

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Не получится раздвижную систему делать - слишком высокий потолок. Вариант с гардеробной как-раз делает некий такой "карман" для спального места, но изножье будет открытым и половина одной боковой стороны. Что, впрочем, и не так плохо - концепция не сделать отдельное место для спанья, а создать многофункциональное общее пространство. Тем более, при такой площади, придется жертвовать комфортом сна в пользу многофункциональности, значит дело за раскладывающимся диваном или кроватью, трансформирующейся в шкаф-диван (видел такую, но не знаю скока стоит, если дохрена, то ну иЁ в пень). Гардеробная - жертва площадью, чтобы максимально разгрузить от мебели основное пространство. Площадь "почти" позволяет сделать однушку с кухней и комнатой, но это будет просто очередная гостинка с очень высоким потолком...что усугубит ощущение тесноты. Да и стоимость работ/материалов вырастет. Будем "модными", если это экономит деньги.

Понижаем потолок г/к и тем самым выделяем спальную зону.
ИМХО комфортом сна жертвовать не стоит 8)


1.Не стОит. Такой потолок в таких квартирах - архиредкость. Это надо использовать.
2. Студия - это молодежный вариант. В молодости и на раскладушке отлично спится. Тем более диваны нынче с ламелями - чем хужее кровати? Ну матрац не суперортопедичный... ну такова селяви. У меня пиходили соискатели -" а можно кровати убрать? Мы любим на полу спать.", "Ой какая мягкая/твердая кровать". В общем, на вкус и мягкость все фломастеры и матрацы разные. Всем не угодишь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Tribeca написав:Влад, да вы сексист

С таким же успехом может снимать одна Мальвина. Да и в случае пары Мальвина тоже порадуется гардеробной.

Намного чаще снимают одинокие парни, чем одинокие девушки. Соотношение примерно 3 к 1.

В данном случае это не совсем гардеробная. 1,2*1,8
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:10

  Vlad442 написав:
  Tribeca написав:Влад, да вы сексист

С таким же успехом может снимать одна Мальвина. Да и в случае пары Мальвина тоже порадуется гардеробной.

Намного чаще снимают одинокие парни, чем одинокие девушки. Соотношение примерно 3 к 1.

В данном случае это не совсем гардеробная. 1,2*1,8


Встроенный шкаф, в который можно войти на западе называется walk-in closet, что и переводится как "гардеробная". И такие шкафы с такими размерами ТАМ - вполне обычное дело.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:12

  UA написав:
  Vlad442 написав:Арендатор студии это один молодой человек или, максимум, молодая пара без детей. Все их барахло вполне вместится в один шкаф.

Возможно мне квартиранты-барахольщики попадаются, но опыт показывает, что если измерять в погонных метрах шкафа-купе: то на одного проживающего необходимо минимум 1,5 метр+1 метр на размещения всяких гладильных досок, пылесосов, чемоданов и пр.
т.е. для пары нужно минимум 4 метровый шкаф-купе. Это если других мест хранения нет.
Влад у нас же Калифорния - где несколько шортов, десяток маек, ветровка и повседневный круглогодичный гардероб готов.

Возможно Вы сдаете не студию, а двушку, что такие нажившие много добра арендаторы попадаются? Или, действительно, барахольщики.
Обычный большой шкаф-купе и прихожая, как мне кажется, вполне покроют средние запросы. А дальше много вариантов. Зимние вещи в чемодане, который лежит под кроватью рядом с пылесосом. Гладильная доска стоит в уголке и ее убирают только к приходу гостей. И так далее.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:И такие шкафы с такими размерами ТАМ - вполне обычное дело.

И у нас в трешках чешках вполне обычное дело. Вопрос в том, насколько они фунциональны. Если вход с узкой стороны, то реальная вместимость не больше, чем у шкафа, который занимает в два раза меньше места, так как не нужно тратить место для прохода. Если с широкой, то эквивалент 2,4 метра погонной длины шкафа. И снова 0,6*1,2 площади пропадает.
ИМХО, нормальная гардеробная должна быть большая. Это решение не для небольших студий.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:18

  Vlad442 написав:
  UA написав:
  Vlad442 написав:Арендатор студии это один молодой человек или, максимум, молодая пара без детей. Все их барахло вполне вместится в один шкаф.

Возможно мне квартиранты-барахольщики попадаются, но опыт показывает, что если измерять в погонных метрах шкафа-купе: то на одного проживающего необходимо минимум 1,5 метр+1 метр на размещения всяких гладильных досок, пылесосов, чемоданов и пр.
т.е. для пары нужно минимум 4 метровый шкаф-купе. Это если других мест хранения нет.
Влад у нас же Калифорния - где несколько шортов, десяток маек, ветровка и повседневный круглогодичный гардероб готов.

Возможно Вы сдаете не студию, а двушку, что такие нажившие много добра арендаторы попадаются? Или, действительно, барахольщики.
Обычный большой шкаф-купе и прихожая, как мне кажется, вполне покроют средние запросы. А дальше много вариантов. Зимние вещи в чемодане, который лежит под кроватью рядом с пылесосом. Гладильная доска стоит в уголке и ее убирают только к приходу гостей. И так далее.


1. Зимние вещи в чемодане? Как переживет шуба/дубленка/пальто чемодан знаете?
2. Кровать в студии, а еще диван, а еще джакузи. Ни под одной моей кроватью ни пылесос ничемодан не поместятся. Под дивном тем паче.
3. Гладильную доску убирают...Куда? Тоже под кровать? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:21

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:И такие шкафы с такими размерами ТАМ - вполне обычное дело.

И у нас в трешках чешках вполне обычное дело. Вопрос в том, насколько они фунциональны. Если вход с узкой стороны, то реальная вместимость не больше, чем у шкафа, который занимает в два раза меньше места, так как не нужно тратить место для прохода. Если с широкой, то эквивалент 2,4 метра погонной длины шкафа. И снова 0,6*1,2 площади пропадает.
ИМХО, нормальная гардеробная должна быть большая. Это решение не для небольших студий.


Может быть. Подумаем еще.
rjkz
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