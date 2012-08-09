Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.
Вопрос в следующем:
Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта: 1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.
2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня),
3) обьединить в большую кухню-студию (обьединить полностью кухню и комнату). Мне этот вариант не нравится, но я видет такие квартиры.
По факту выбор из 1 и 2 варианта. Цель - сдавать в аренду. Что выбрать?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
UA написав:Возможно мне квартиранты-барахольщики попадаются, но опыт показывает, что если измерять в погонных метрах шкафа-купе: то на одного проживающего необходимо минимум 1,5 метр+1 метр на размещения всяких гладильных досок, пылесосов, чемоданов и пр. т.е. для пары нужно минимум 4 метровый шкаф-купе. Это если других мест хранения нет. Влад у нас же Калифорния - где несколько шортов, десяток маек, ветровка и повседневный круглогодичный гардероб готов.
Возможно Вы сдаете не студию, а двушку, что такие нажившие много добра арендаторы попадаются? Или, действительно, барахольщики. Обычный большой шкаф-купе и прихожая, как мне кажется, вполне покроют средние запросы. А дальше много вариантов. Зимние вещи в чемодане, который лежит под кроватью рядом с пылесосом. Гладильная доска стоит в уголке и ее убирают только к приходу гостей. И так далее.
1. Зимние вещи в чемодане? Как переживет шуба/дубленка/пальто чемодан знаете? 2. Кровать в студии, а еще диван, а еще джакузи. Ни под одной моей кроватью ни пылесос ничемодан не поместятся. Под дивном тем паче. 3. Гладильную доску убирают...Куда? Тоже под кровать?
Спокойно, не мешайте Владу фантазировать на тему лоукост-арендаторов. У него на входе уже запланирована стойка, спионеренная у ВиззЭйра, благо они их цепями пока не привязывают