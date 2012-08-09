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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1061106210631064

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 137
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
26
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
18
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:29

  Vlad442 написав:Возможно Вы сдаете не студию, а двушку, что такие нажившие много добра арендаторы попадаются?

Не студии.
  Vlad442 написав:Зимние вещи в чемодане, который лежит под кроватью рядом с пылесосом.

Не влазят эти предметы под кровать.
У молодого поколения мода раз в пару - тройку месяцев ездить отдохнуть. Перепаковка чемоданов не вариант.
  Vlad442 написав: Гладильная доска стоит в уголке и ее убирают только к приходу гостей. И так далее.

Не тот ценовой сегмент.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:12

  Tribeca написав:Знатоки, нужен совет!!

Есть квартира 52кв.м в новостройке комфорт-класса (не эконом, но еще и не бизнес). Планирую сдавать за 14тыс грн. В Соломенском районе.

Вопрос в следующем:

Как лучше поступить с планировкой? Есть 3 варианта:
1) оставить как есть (кухня 15кв м и комната 21м) - тоесть классические большая кухня и большая спальня.

2) сделать маленькую спальню (примерно 10кв м чтобы только кровать вместилась и комод), а остальную площадь присоединить к кухне, сделав евро-однушку (там многие делают, получается кухня-студия с диваном и ТВ, и отдельно маленькая спальня),

3) обьединить в большую кухню-студию (обьединить полностью кухню и комнату). Мне этот вариант не нравится, но я видет такие квартиры.

По факту выбор из 1 и 2 варианта. Цель - сдавать в аренду. Что выбрать?

Поменять местами кухню (21) и спальню (15)
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:19

Бюджетная Троещина - аренда 1к 5000 грн
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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:52

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Возможно мне квартиранты-барахольщики попадаются, но опыт показывает, что если измерять в погонных метрах шкафа-купе: то на одного проживающего необходимо минимум 1,5 метр+1 метр на размещения всяких гладильных досок, пылесосов, чемоданов и пр.
т.е. для пары нужно минимум 4 метровый шкаф-купе. Это если других мест хранения нет.
Влад у нас же Калифорния - где несколько шортов, десяток маек, ветровка и повседневный круглогодичный гардероб готов.

Возможно Вы сдаете не студию, а двушку, что такие нажившие много добра арендаторы попадаются? Или, действительно, барахольщики.
Обычный большой шкаф-купе и прихожая, как мне кажется, вполне покроют средние запросы. А дальше много вариантов. Зимние вещи в чемодане, который лежит под кроватью рядом с пылесосом. Гладильная доска стоит в уголке и ее убирают только к приходу гостей. И так далее.


1. Зимние вещи в чемодане? Как переживет шуба/дубленка/пальто чемодан знаете?
2. Кровать в студии, а еще диван, а еще джакузи. Ни под одной моей кроватью ни пылесос ничемодан не поместятся. Под дивном тем паче.
3. Гладильную доску убирают...Куда? Тоже под кровать? :mrgreen:

Спокойно, не мешайте Владу фантазировать на тему лоукост-арендаторов. У него на входе уже запланирована стойка, спионеренная у ВиззЭйра, благо они их цепями пока не привязывают :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Нормальный был бы форум, если бы не подленькие людишки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 19:43

  Vlad442 написав:Нормальный был бы форум, если бы не подленькие людишки.

Все планы растрепали, гады. Не отчаивайтесь, в визэйре нашу ветку не читают, и стойки к полу не прибьют.
....
Юмор приводит в действие механизм мысли.
Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  J_P написав:Поменять местами кухню (21) и спальню (15)

так просто?
вентканалы, подвод коммуникаций???
"мокрая зона" в конце концов...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 05:23

  Прохожий написав:
  J_P написав:Поменять местами кухню (21) и спальню (15)

так просто?
вентканалы, подвод коммуникаций???
"мокрая зона" в конце концов...


Может имеется ввиду - метраж? 10 м2 для спальни чересчур маловато, кровать станет, тумбочки, но комод, шкаф или туалетный столик - большой вопрос. Если есть необходимость после сна выйти из спальни ни в том, в чем спал - проблема.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 00:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://news.finance.ua/ru/news/-/42534 ... ndy-zhilya
rjkz
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