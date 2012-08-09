Додано: Чет 26 кві, 2018 07:43

Опять же: как выяснить что лендлорд сдает квартиру??



По доносам соседей? Ок, соседи донесли (опять же вопрос- зачем им это)? Налоговая пишет: вы сдаете квартиру, заплатите налог. А лендлорд пишет в ответ: я квартиру не сдаю, а там безоплатно проживает моя любовница/брат/однокурсник/собутыльник.



Ладно, не проканало - доказали факт аренды. Вопрос: сколько налогов заплатить? С какого срока? "Добрый день, вы сдаете квартиру, где налог?" - "здрасьте, вот только что сдал, день назад, а до этого пустовала, налоги заплачу в конце налогооблагаемого периода - через год, поэтому штрафов быть не может - наперед же налоги не платят". - "год прошел, где налог?" - "вы знаете, квартирант тогда месяц пожил и сьехал бо денег нет, так что вот вам налог за 1 месяц и бай-бай".



Или кто докажет что я не сдаю квартиру за 1000грн/мес? И буду платить 195грн налога? И то если прижмут?



Да, меценат, сдаю все квартиры по 1000грн.



Опять же- налогооблагать от суммы чистой аренды, или аренда+комуналь? А если субсидия - то комуналь неналогооблагать?



Заложит ли в налоговую квартирант? Зачем? Что-бы ему подняли плату на размер налога? Что-бы посориться со своим лендлордом?



В конце концов, если сдавать без договора, то что можно вычислить?



Как этот налог администрировать по всей стране (лендлорды есть не только в Киеве)? Или киевские платят налог, а житомирские - нет? А белоцерковские? А жашковские лендлорды?