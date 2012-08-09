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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1063106410651066>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 138
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
26
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
19
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:06

  Tribeca написав:
  rjkz написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/425349/v-kabinete-ministrov-ukrainy-razrabotali-novye-pravila-arendy-zhilya



Я не понимаю как они это смогут сделать.

Но сам факт таких заявлений не повышает инвестпривлекательности.

В Украине и так бешенный отток людей. Теперь будет еще и отток лендлордов, а значит - инвестиций.

Вместо того чтобы понизить налоги, их повышают еще и военный сбор тулят.

А что делать арендодателям из Желтых вод, где аренда за комуналь? Тоже платить налоги? С убытков?

А аммортизация квартиры? А аммортизация мебели? А простои? Как их посчитать?


Так выбора у них особого нет кроме как "затягивать пояса на шее населения".
Пенсы и государственная махина хотят есть по возрастающей, стадо, которое надо стричь убывает. Значит оставшихся "надо кормить меньше, а доить чаще".
Как они собираются вывести рынок из тени нерыночными действиями - ума не приложу. Не, я знаю один ход как это сделать, но лучше я его забуду, чтобы не сболтнуть ненароком. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

К сожалению подтверждается тезис - "если любишь свои денежки - держи их подальше от страны Украина"
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Tribeca написав:Вместо того чтобы понизить налоги, их повышают

Куда можно понизить налоги с лендлордов, если они их сейчас не платят вообще?
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ну так понизьте ставку налогообложения, и будут платить!

Только глупые правительства меняют правила во время игры.

Что бы обложить налогом огромный черный рынок аренды нужно что-бы лендлордам это было выгодно, чтобы они сами захотели платить налоги.

Поэтому налог должен:
1) легко администрироваться. Никаких деклараций, очередей и морд инспекторов. Например как за границей для проезда по платным автобанам: купил на заправке наклейку, наклеил на стекло - и катайся.

Так и тут - купил патенд например за 100грн/месяц, 1200грн/год на аренду квартиры, и все. Продаваться они должны на каждом углу. Например во всех отделениях укрпочты, ощада и привата.

2) необременительны по сумме. Потом постепенно можно повышать, но так и говорить заранее. Например сейчас патент стоит 100грн/мес, через два года будет стоить 200грн и так далее, расписать на 10 лет вперед его стоимость.

3) выгоды для арендодателя. Например помощь полиции в выселении нерадивого квартиранта, но только для "патентованых" лендлордов.

Все - рынок начнет выходить из тени.

Но бидло-элита так не может, поэтому примут какой-то нерабочий закон, про 19.5% налогов. Как определить кто сдает квартиру? Как определить сумму аренды? В итоге или работать не будет вообще, либо затраты на сбор налога будут больше чем сборы этого налога - создадут армию инспекторов, которые будут наглыми мордами лазить по домам, опрашивая соседей, беря взятки от лендлордов и т.д., типа как пожарка и сэс.

Бессмысленно и безпощадно.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Tribeca написав:Ну так понизьте ставку налогообложения, и будут платить!

Сейчас - никак не будут. Мелкие арендодатели с 1-2 квартирами легко могут платить ставку 5% как ФОП, но зачем, если можно платить 0.
Чтобы вывести рынок из тени, надо решать вопрос не только в плане обложения доходов от аренды, а в принципе ввести для физлица понятие расходов, которых сейчас для налоговой не существует.
С другой стороны - без административного давления рынок сам по себе из тени не выйдет, как ни упрощая налогообложение и не снижай ставки: та же упрощенка со ставкой 5% - совсем не представляет проблемы ни со стороны администрирования и ставка низкая, но этого недостаточно.
Понижать ставку ниже чем уровень налогообложения для других доходов - нет оснований.
Крупным арендодателям - да, им совсем деваться некуда, даже если захотят легализоваться, кроме как оформлять юрлицо на общей системе, а это все круги ада (вариант платить 19,% со всего дохода даже не рассматриваем).
Тенденция сама на вывод рынка из тени правильная и необходимая, но вот инструментов особо нет.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Опять же: как выяснить что лендлорд сдает квартиру??

По доносам соседей? Ок, соседи донесли (опять же вопрос- зачем им это)? Налоговая пишет: вы сдаете квартиру, заплатите налог. А лендлорд пишет в ответ: я квартиру не сдаю, а там безоплатно проживает моя любовница/брат/однокурсник/собутыльник.

Ладно, не проканало - доказали факт аренды. Вопрос: сколько налогов заплатить? С какого срока? "Добрый день, вы сдаете квартиру, где налог?" - "здрасьте, вот только что сдал, день назад, а до этого пустовала, налоги заплачу в конце налогооблагаемого периода - через год, поэтому штрафов быть не может - наперед же налоги не платят". - "год прошел, где налог?" - "вы знаете, квартирант тогда месяц пожил и сьехал бо денег нет, так что вот вам налог за 1 месяц и бай-бай".

Или кто докажет что я не сдаю квартиру за 1000грн/мес? И буду платить 195грн налога? И то если прижмут?

Да, меценат, сдаю все квартиры по 1000грн.

Опять же- налогооблагать от суммы чистой аренды, или аренда+комуналь? А если субсидия - то комуналь неналогооблагать?

Заложит ли в налоговую квартирант? Зачем? Что-бы ему подняли плату на размер налога? Что-бы посориться со своим лендлордом?

В конце концов, если сдавать без договора, то что можно вычислить?

Как этот налог администрировать по всей стране (лендлорды есть не только в Киеве)? Или киевские платят налог, а житомирские - нет? А белоцерковские? А жашковские лендлорды?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:48

  Faceless написав:
  Tribeca написав:Ну так понизьте ставку налогообложения, и будут платить!

Сейчас - никак не будут. Мелкие арендодатели с 1-2 квартирами легко могут платить ставку 5% как ФОП, но зачем, если можно платить 0.

Тенденция сама на вывод рынка из тени правильная и необходимая, но вот инструментов особо нет.


5% нормальная ставка, но не выполняются 2 из 3 пунктов, о которых я писал:
1) администрирование не такое уж легкое как вы пишете (не забываем что среди лендлордов мало бизнесменов, а много бабушек которые СПД никогда не оформят)
2) нет выгод для лендлорда. Заплатил налоги и что?

Поэтому нет стимула выходить из тени и платить хоть чтото.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Почему деполюдей так лихо обложили налогом, да еще и по максимальной ставке в 19.5%?

Потому что администрировать легко - не нужно бегать за каждым из миллионов деполюдей, достаточно нагнуть 90 (или сколько там осталось) банков, а они никуда не денутся - у них все отображено в балансе, все на виду.

К счастью на рынке аренды нет 90 больших операторов, есть сотни тысяч мелких и даже микро-операторов (они же бабушки или наследники бабушек).
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Tribeca написав:
  Faceless написав:
  Tribeca написав:Ну так понизьте ставку налогообложения, и будут платить!

Сейчас - никак не будут. Мелкие арендодатели с 1-2 квартирами легко могут платить ставку 5% как ФОП, но зачем, если можно платить 0.

Тенденция сама на вывод рынка из тени правильная и необходимая, но вот инструментов особо нет.


5% нормальная ставка, но не выполняются 2 из 3 пунктов, о которых я писал:
1) администрирование не такое уж легкое как вы пишете (не забываем что среди лендлордов мало бизнесменов, а много бабушек которые СПД никогда не оформят)

Вот только не надо аппелировать к "бабушкам". Администрирование упрощенки у нас ничем не сложнее чем уплата налогов в любой развитой стране.
Tribeca написав:2) нет выгод для лендлорда. Заплатил налоги и что?

Поэтому нет стимула выходить из тени и платить хоть чтото.


Вот в этом все вы, точнее весь менталитет. Вы типичный представитель местного обывателя, которому непонятны в принципе тезисы о том, что такое гражданские обязанности.
Налоги в принципе каждому конкретному человеку платить невыгодно. Всегда и в любой стране мира.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:34

  Tribeca написав:3) выгоды для арендодателя. Например помощь полиции в выселении нерадивого квартиранта, но только для "патентованых" лендлордов.


За 100 грн в месяц крышу от полиции? :D

Методов вычислить арендные квартиры множество.
Через соседей - это самый простой и малозатратный. Особенно если лендлорд с соседями на ножах.
Вешается объявление в парадном, с контактами куда стучать и процесс пошел.

Налоговая впаяет штраф и начислит налог с даты получения права собственности + штрафы за просрочку оплаты штрафа.
Доказывать правильность начисления налога будет лендлорд, а не налоговая.
Натаха! Ты что, только из под родительского крыла выпорхнула?
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