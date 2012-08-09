Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Но сам факт таких заявлений не повышает инвестпривлекательности.
В Украине и так бешенный отток людей. Теперь будет еще и отток лендлордов, а значит - инвестиций.
Вместо того чтобы понизить налоги, их повышают еще и военный сбор тулят.
А что делать арендодателям из Желтых вод, где аренда за комуналь? Тоже платить налоги? С убытков?
А аммортизация квартиры? А аммортизация мебели? А простои? Как их посчитать?
Так выбора у них особого нет кроме как "затягивать пояса на шее населения". Пенсы и государственная махина хотят есть по возрастающей, стадо, которое надо стричь убывает. Значит оставшихся "надо кормить меньше, а доить чаще". Как они собираются вывести рынок из тени нерыночными действиями - ума не приложу. Не, я знаю один ход как это сделать, но лучше я его забуду, чтобы не сболтнуть ненароком.
Ну так понизьте ставку налогообложения, и будут платить!
Только глупые правительства меняют правила во время игры.
Что бы обложить налогом огромный черный рынок аренды нужно что-бы лендлордам это было выгодно, чтобы они сами захотели платить налоги.
Поэтому налог должен: 1) легко администрироваться. Никаких деклараций, очередей и морд инспекторов. Например как за границей для проезда по платным автобанам: купил на заправке наклейку, наклеил на стекло - и катайся.
Так и тут - купил патенд например за 100грн/месяц, 1200грн/год на аренду квартиры, и все. Продаваться они должны на каждом углу. Например во всех отделениях укрпочты, ощада и привата.
2) необременительны по сумме. Потом постепенно можно повышать, но так и говорить заранее. Например сейчас патент стоит 100грн/мес, через два года будет стоить 200грн и так далее, расписать на 10 лет вперед его стоимость.
3) выгоды для арендодателя. Например помощь полиции в выселении нерадивого квартиранта, но только для "патентованых" лендлордов.
Все - рынок начнет выходить из тени.
Но бидло-элита так не может, поэтому примут какой-то нерабочий закон, про 19.5% налогов. Как определить кто сдает квартиру? Как определить сумму аренды? В итоге или работать не будет вообще, либо затраты на сбор налога будут больше чем сборы этого налога - создадут армию инспекторов, которые будут наглыми мордами лазить по домам, опрашивая соседей, беря взятки от лендлордов и т.д., типа как пожарка и сэс.
Tribeca написав:Ну так понизьте ставку налогообложения, и будут платить!
Сейчас - никак не будут. Мелкие арендодатели с 1-2 квартирами легко могут платить ставку 5% как ФОП, но зачем, если можно платить 0. Чтобы вывести рынок из тени, надо решать вопрос не только в плане обложения доходов от аренды, а в принципе ввести для физлица понятие расходов, которых сейчас для налоговой не существует. С другой стороны - без административного давления рынок сам по себе из тени не выйдет, как ни упрощая налогообложение и не снижай ставки: та же упрощенка со ставкой 5% - совсем не представляет проблемы ни со стороны администрирования и ставка низкая, но этого недостаточно. Понижать ставку ниже чем уровень налогообложения для других доходов - нет оснований. Крупным арендодателям - да, им совсем деваться некуда, даже если захотят легализоваться, кроме как оформлять юрлицо на общей системе, а это все круги ада (вариант платить 19,% со всего дохода даже не рассматриваем). Тенденция сама на вывод рынка из тени правильная и необходимая, но вот инструментов особо нет.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Опять же: как выяснить что лендлорд сдает квартиру??
По доносам соседей? Ок, соседи донесли (опять же вопрос- зачем им это)? Налоговая пишет: вы сдаете квартиру, заплатите налог. А лендлорд пишет в ответ: я квартиру не сдаю, а там безоплатно проживает моя любовница/брат/однокурсник/собутыльник.
Ладно, не проканало - доказали факт аренды. Вопрос: сколько налогов заплатить? С какого срока? "Добрый день, вы сдаете квартиру, где налог?" - "здрасьте, вот только что сдал, день назад, а до этого пустовала, налоги заплачу в конце налогооблагаемого периода - через год, поэтому штрафов быть не может - наперед же налоги не платят". - "год прошел, где налог?" - "вы знаете, квартирант тогда месяц пожил и сьехал бо денег нет, так что вот вам налог за 1 месяц и бай-бай".
Или кто докажет что я не сдаю квартиру за 1000грн/мес? И буду платить 195грн налога? И то если прижмут?
Да, меценат, сдаю все квартиры по 1000грн.
Опять же- налогооблагать от суммы чистой аренды, или аренда+комуналь? А если субсидия - то комуналь неналогооблагать?
Заложит ли в налоговую квартирант? Зачем? Что-бы ему подняли плату на размер налога? Что-бы посориться со своим лендлордом?
В конце концов, если сдавать без договора, то что можно вычислить?
Как этот налог администрировать по всей стране (лендлорды есть не только в Киеве)? Или киевские платят налог, а житомирские - нет? А белоцерковские? А жашковские лендлорды?
Tribeca написав:Ну так понизьте ставку налогообложения, и будут платить!
Сейчас - никак не будут. Мелкие арендодатели с 1-2 квартирами легко могут платить ставку 5% как ФОП, но зачем, если можно платить 0.
Тенденция сама на вывод рынка из тени правильная и необходимая, но вот инструментов особо нет.
5% нормальная ставка, но не выполняются 2 из 3 пунктов, о которых я писал: 1) администрирование не такое уж легкое как вы пишете (не забываем что среди лендлордов мало бизнесменов, а много бабушек которые СПД никогда не оформят) 2) нет выгод для лендлорда. Заплатил налоги и что?
Поэтому нет стимула выходить из тени и платить хоть чтото.
Почему деполюдей так лихо обложили налогом, да еще и по максимальной ставке в 19.5%?
Потому что администрировать легко - не нужно бегать за каждым из миллионов деполюдей, достаточно нагнуть 90 (или сколько там осталось) банков, а они никуда не денутся - у них все отображено в балансе, все на виду.
К счастью на рынке аренды нет 90 больших операторов, есть сотни тысяч мелких и даже микро-операторов (они же бабушки или наследники бабушек).
Tribeca написав:Ну так понизьте ставку налогообложения, и будут платить!
Сейчас - никак не будут. Мелкие арендодатели с 1-2 квартирами легко могут платить ставку 5% как ФОП, но зачем, если можно платить 0.
Тенденция сама на вывод рынка из тени правильная и необходимая, но вот инструментов особо нет.
5% нормальная ставка, но не выполняются 2 из 3 пунктов, о которых я писал: 1) администрирование не такое уж легкое как вы пишете (не забываем что среди лендлордов мало бизнесменов, а много бабушек которые СПД никогда не оформят)
Вот только не надо аппелировать к "бабушкам". Администрирование упрощенки у нас ничем не сложнее чем уплата налогов в любой развитой стране.
Tribeca написав:2) нет выгод для лендлорда. Заплатил налоги и что?
Поэтому нет стимула выходить из тени и платить хоть чтото.
Вот в этом все вы, точнее весь менталитет. Вы типичный представитель местного обывателя, которому непонятны в принципе тезисы о том, что такое гражданские обязанности. Налоги в принципе каждому конкретному человеку платить невыгодно. Всегда и в любой стране мира.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Tribeca написав:3) выгоды для арендодателя. Например помощь полиции в выселении нерадивого квартиранта, но только для "патентованых" лендлордов.
За 100 грн в месяц крышу от полиции?
Методов вычислить арендные квартиры множество. Через соседей - это самый простой и малозатратный. Особенно если лендлорд с соседями на ножах. Вешается объявление в парадном, с контактами куда стучать и процесс пошел.
Налоговая впаяет штраф и начислит налог с даты получения права собственности + штрафы за просрочку оплаты штрафа. Доказывать правильность начисления налога будет лендлорд, а не налоговая. Натаха! Ты что, только из под родительского крыла выпорхнула?