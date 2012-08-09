Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:3) выгоды для арендодателя. Например помощь полиции в выселении нерадивого квартиранта, но только для "патентованых" лендлордов.
За 100 грн в месяц крышу от полиции?
Методов вычислить арендные квартиры множество. Через соседей - это самый простой и малозатратный. Особенно если лендлорд с соседями на ножах. Вешается объявление в парадном, с контактами куда стучать и процесс пошел.
Налоговая впаяет штраф и начислит налог с даты получения права собственности + штрафы за просрочку оплаты штрафа. Доказывать правильность начисления налога будет лендлорд, а не налоговая. Натаха! Ты что, только из под родительского крыла выпорхнула?
Влажные фантазии, ЮА, тебе лишь бы поспорить?
Или тебе нравится совок, система доносов? Гулаг для лендлордов вводить планируете? Расстрельные тройки?
Кстати, 100грн в месяц заплаченные добровольно с квартиры - совсем не мало. Страховка квартиры например стоит аналогичную сумму, и ничего - страховым компаниям выгодно.