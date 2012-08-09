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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1063106410651066

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 138
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
26
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
19
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:37

  Faceless написав:Вот только не надо аппелировать к "бабушкам". Администрирование упрощенки у нас ничем не сложнее чем уплата налогов в любой развитой стране.


Фейслесс, по моему это очевидно - мы НЕ РАЗВИТАЯ страна, поэтому подходы развитых стран не всегда уместны. Мы скорее страна третьего мира - сравнивайте с Вьетнамом, Пакистаном, Венесуэлой и т.д.


Налоги в принципе каждому конкретному человеку платить невыгодно. Всегда и в любой стране мира.


Неправда. В обмен на налоги человек должен получать вполне конкретное благо. Дороги, медицину, науку, защиту как физическую так и социальную.

Конкретный пример возможной выгоды для лендлорда (пусть даже не совсем материальной) я привел.

Но бидло-элита не может думать такими категориями.

Кстати, сейчас границы прозрачны как для выезда людей, так и для вывоза денег.

В итоге нелепыми телодвижениями Украину оставят как без людей, так и без денег окончательно.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:42

  UA написав:
  Tribeca написав:3) выгоды для арендодателя. Например помощь полиции в выселении нерадивого квартиранта, но только для "патентованых" лендлордов.


За 100 грн в месяц крышу от полиции? :D

Методов вычислить арендные квартиры множество.
Через соседей - это самый простой и малозатратный. Особенно если лендлорд с соседями на ножах.
Вешается объявление в парадном, с контактами куда стучать и процесс пошел.

Налоговая впаяет штраф и начислит налог с даты получения права собственности + штрафы за просрочку оплаты штрафа.
Доказывать правильность начисления налога будет лендлорд, а не налоговая.
Натаха! Ты что, только из под родительского крыла выпорхнула?



Влажные фантазии, ЮА, тебе лишь бы поспорить?

Или тебе нравится совок, система доносов? Гулаг для лендлордов вводить планируете? Расстрельные тройки?

Кстати, 100грн в месяц заплаченные добровольно с квартиры - совсем не мало. Страховка квартиры например стоит аналогичную сумму, и ничего - страховым компаниям выгодно.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:51

  Tribeca написав:Влажные фантазии, ЮА, тебе лишь бы поспорить?

Или тебе нравится совок, система доносов? Гулаг для лендлордов вводить планируете? Расстрельные тройки?

Кстати, 100грн в месяц заплаченные добровольно с квартиры - совсем не мало. Страховка квартиры например стоит аналогичную сумму, и ничего - страховым компаниям выгодно.

Натаха. Правильнее ориентироваться на реальность, а она вот такая:
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/surovyy ... 24283.html
Да, я допускаю вероятность социального взрыва.
Предпосылки для жесткого развития событий есть.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:57

  UA написав:Натаха. Правильнее ориентироваться на реальность, а она вот такая:
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/surovyy ... 24283.html
Да, я допускаю вероятность социального взрыва.
Предпосылки для жесткого развития событий есть.


Нда, ЮА, я даже не знаю что сказать. Это ж.о.п.а
Tribeca
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  #<1 ... 1063106410651066
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