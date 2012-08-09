Додано: Чет 26 кві, 2018 12:10

UA написав: Tribeca написав: 3) выгоды для арендодателя. Например помощь полиции в выселении нерадивого квартиранта, но только для "патентованых" лендлордов.



3) выгоды для арендодателя. Например помощь полиции в выселении нерадивого квартиранта, но только для "патентованых" лендлордов.

За 100 грн в месяц крышу от полиции?



Методов вычислить арендные квартиры множество.

Через соседей - это самый простой и малозатратный. Особенно если лендлорд с соседями на ножах.

Вешается объявление в парадном, с контактами куда стучать и процесс пошел.



Налоговая впаяет штраф и начислит налог с даты получения права собственности + штрафы за просрочку оплаты штрафа.

Доказывать правильность начисления налога будет лендлорд, а не налоговая.

Натаха! Ты что, только из под родительского крыла выпорхнула? За 100 грн в месяц крышу от полиции?Методов вычислить арендные квартиры множество.Через соседей - это самый простой и малозатратный. Особенно если лендлорд с соседями на ножах.Вешается объявление в парадном, с контактами куда стучать и процесс пошел.Налоговая впаяет штраф и начислит налог с даты получения права собственности + штрафы за просрочку оплаты штрафа.Доказывать правильность начисления налога будет лендлорд, а не налоговая.Натаха! Ты что, только из под родительского крыла выпорхнула?

вот в этом вся сучность нашей фискальной машины - мы тебе начислим, а ты доказывай, что не верблюд. Один из стимулов НЕ платить налог - не светиться в налоговой. Сегодня сдаешь и платишь, завтра не сдаешь - не платишь (кстати, ФОП платит полюбому ЕСВ, если я не ошибаюсь (давно не интересовался - ведет или не ведет деятельность) - Где налог? - Так я-ж не сдаю! - Ну ты это дворнику в очках раскажи. Сдаешь-сдаешь. Вопчем - вот-те квитанция на уплату налога, вот пеня за просрочку, вот штраф за несвоевременную оплату. Подача декларации до такого-то числа, но сервер висит, поэтому прешься в "живую очередь", стоишь с 8 утра (еще до открытия) до, если повезет в один день до закрытия. Зимой все в зимней одежде потеют, летом на улице +35, внутри все +45. Для подачи электронной декларации - электронная подпись, за которую (не знаю как сейчас) надо платить раз в год и переться куда-то обновлять.Народ, кто имел дело с налоговой на протяжении хоть какого-то продолжительного времени - я не прав? Потому-как я-то больше десяти лет имел такое "счастье" - больше не хочу.Тот вариант, что предложил(ла?) Трибека меня-бы устроил абсолютно - анонимно покупаешь абонемент на какой-то срок за небольшие деньги (большими они и быть не могут - государство к этому вообще никаким боком) без регистрации ФОП и администрирования. Где-то пересекся с государством в вопросе аренды - "Есть действующий талон?" "Вот, пожалуйста!" . Фактически, для лендлорда это "чтобы успокоить совесть", а для государства "билеты на ремонт Провала, чтобы не сильно проваливался" (Из "Двенадцать стульев").