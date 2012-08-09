Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Tribeca написав:3) выгоды для арендодателя. Например помощь полиции в выселении нерадивого квартиранта, но только для "патентованых" лендлордов.
За 100 грн в месяц крышу от полиции?
Методов вычислить арендные квартиры множество. Через соседей - это самый простой и малозатратный. Особенно если лендлорд с соседями на ножах. Вешается объявление в парадном, с контактами куда стучать и процесс пошел.
Налоговая впаяет штраф и начислит налог с даты получения права собственности + штрафы за просрочку оплаты штрафа. Доказывать правильность начисления налога будет лендлорд, а не налоговая. Натаха! Ты что, только из под родительского крыла выпорхнула?
Влажные фантазии, ЮА, тебе лишь бы поспорить?
Или тебе нравится совок, система доносов? Гулаг для лендлордов вводить планируете? Расстрельные тройки?
Кстати, 100грн в месяц заплаченные добровольно с квартиры - совсем не мало. Страховка квартиры например стоит аналогичную сумму, и ничего - страховым компаниям выгодно.
Tribeca написав:Неправда. В обмен на налоги человек должен получать вполне конкретное благо. Дороги, медицину, науку, защиту как физическую так и социальную.
Конкретный пример возможной выгоды для лендлорда (пусть даже не совсем материальной) я привел.
Но бидло-элита не может думать такими категориями.
Так все что вы пишете как раз и есть ярчайший пример "бидло-элиты". От фейеричных бизнес стратегий по курсам МБА "нак наипать порядчиков на штуку баксов" до лайфхака "не дам рекомендацию потенциальному подрядчику, вдруг у него не будет заказов и прону его на скидку". Сюда же и отношение к налогам - "не плачУ налоги, потому что мне не обеспечивают (тут следует "райдер" хотелок)", а ничего и не обеспечивается не последнюю очередь потому, что все тотально в тени. Просто цивилизованные люди знают, что что-либо ожидать в ответ можно только после того, как ты выполнишь свои гражданские обязанности, и что эти самые обязанности - вещь совершенно безусловная, а "бидло-элита" по привычке ведет себя, будто ей все должны
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Так все что вы пишете как раз и есть ярчайший пример "бидло-элиты".
я с вами не согласен вернее, согласен ровно наполовину, про "бидло-..." а вот элита она в каком месте? элита - это если идет речь о животных - лучшие особи, если речь идет о людях - лучшие спецы в профессии, а к этой недалекой троешнице, которая двух слов без вранья сказать не может, этот термин каким боком относится?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Tribeca написав:3) выгоды для арендодателя. Например помощь полиции в выселении нерадивого квартиранта, но только для "патентованых" лендлордов.
За 100 грн в месяц крышу от полиции?
Методов вычислить арендные квартиры множество. Через соседей - это самый простой и малозатратный. Особенно если лендлорд с соседями на ножах. Вешается объявление в парадном, с контактами куда стучать и процесс пошел.
Налоговая впаяет штраф и начислит налог с даты получения права собственности + штрафы за просрочку оплаты штрафа. Доказывать правильность начисления налога будет лендлорд, а не налоговая. Натаха! Ты что, только из под родительского крыла выпорхнула?
вот в этом вся сучность нашей фискальной машины - мы тебе начислим, а ты доказывай, что не верблюд. Один из стимулов НЕ платить налог - не светиться в налоговой. Сегодня сдаешь и платишь, завтра не сдаешь - не платишь (кстати, ФОП платит полюбому ЕСВ, если я не ошибаюсь (давно не интересовался - ведет или не ведет деятельность) - Где налог? - Так я-ж не сдаю! - Ну ты это дворнику в очках раскажи. Сдаешь-сдаешь. Вопчем - вот-те квитанция на уплату налога, вот пеня за просрочку, вот штраф за несвоевременную оплату. Подача декларации до такого-то числа, но сервер висит, поэтому прешься в "живую очередь", стоишь с 8 утра (еще до открытия) до, если повезет в один день до закрытия. Зимой все в зимней одежде потеют, летом на улице +35, внутри все +45. Для подачи электронной декларации - электронная подпись, за которую (не знаю как сейчас) надо платить раз в год и переться куда-то обновлять. Народ, кто имел дело с налоговой на протяжении хоть какого-то продолжительного времени - я не прав? Потому-как я-то больше десяти лет имел такое "счастье" - больше не хочу. Тот вариант, что предложил(ла?) Трибека меня-бы устроил абсолютно - анонимно покупаешь абонемент на какой-то срок за небольшие деньги (большими они и быть не могут - государство к этому вообще никаким боком) без регистрации ФОП и администрирования. Где-то пересекся с государством в вопросе аренды - "Есть действующий талон?" "Вот, пожалуйста!" . Фактически, для лендлорда это "чтобы успокоить совесть", а для государства "билеты на ремонт Провала, чтобы не сильно проваливался" (Из "Двенадцать стульев").