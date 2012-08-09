Faceless написав:

Tribeca написав: Неправда. В обмен на налоги человек должен получать вполне конкретное благо. Дороги, медицину, науку, защиту как физическую так и социальную.



Конкретный пример возможной выгоды для лендлорда (пусть даже не совсем материальной) я привел.



Но бидло-элита не может думать такими категориями. Неправда. В обмен на налоги человек должен получать вполне конкретное благо. Дороги, медицину, науку, защиту как физическую так и социальную.Конкретный пример возможной выгоды для лендлорда (пусть даже не совсем материальной) я привел.Но бидло-элита не может думать такими категориями.

Так все что вы пишете как раз и есть ярчайший пример "бидло-элиты". От фейеричных бизнес стратегий по курсам МБА "нак наипать порядчиков на штуку баксов" до лайфхака "не дам рекомендацию потенциальному подрядчику, вдруг у него не будет заказов и прону его на скидку". Сюда же и отношение к налогам - "не плачУ налоги, потому что мне не обеспечивают (тут следует "райдер" хотелок)", а ничего и не обеспечивается не последнюю очередь потому, что все тотально в тени. Просто цивилизованные люди знают, что что-либо ожидать в ответ можно только после того, как ты выполнишь свои гражданские обязанности, и что эти самые обязанности - вещь совершенно безусловная, а "бидло-элита" по привычке ведет себя, будто ей все должны