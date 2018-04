Додано: Чет 26 кві, 2018 13:03

как вы думаете, почему люди, принципиально не желающие платить налоги и соблюдать законы, как правило те же, шо поносят власть за коррупцию и страну за отсталость и отсутствие порядка?



По себе могу сказать - не хочу кормить свиней, разворовывающих страну.

Не хочу платить ни за что.

Не хочу платить за то что "имею не благодаря, а вопреки".

Меня полностью устроит отказ от получения пенсии в обмен на отмену отчислений в ПФУ, не смотря на то, что налоги я не могу не платить вообще (НДС плачу я как конечный потребитель, а не предприятие или магазин в котором я оплачиваю товар или услугу) - я не пользуюсь ни "бесплатной" государственной медициной ни "бесплатным" образованием. За дороги (верней их отсутствие) плачу ценой бензина и ... к сожалению, амортизацией автомобиля.

шоп не кормить "свиней" нужно самому стать высшим звеном в кормовой цепочке, а с вашим подходом вы будете либо снова платить бандитской, или мусорской крыше, либо вообще будете работать на "свиней" из другого государства и поверьте - это будет гораааздо хуже



кстати - неуплата налогов и есть разворовывание страны, для этого вовсе не обязательно быть "свиньей у корыта"

