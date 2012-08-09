Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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ППЦ, так это еще Киев. В 2009-м, когда пришел первый кризис (или начало непрерывного - кому как "нравится" ), клиенты из Луганска рассказывали, что у них в транспорте теперь не кошельки из сумок втаскивают, а еду из пакетов. С тех пор ТАМ лучше не стало - уверен, но вот в ТАКОЕ в Киеве - это уже приплыли.
Tribeca написав:Неправда. В обмен на налоги человек должен получать вполне конкретное благо. Дороги, медицину, науку, защиту как физическую так и социальную.
Конкретный пример возможной выгоды для лендлорда (пусть даже не совсем материальной) я привел.
Но бидло-элита не может думать такими категориями.
Так все что вы пишете как раз и есть ярчайший пример "бидло-элиты". От фейеричных бизнес стратегий по курсам МБА "нак наипать порядчиков на штуку баксов" до лайфхака "не дам рекомендацию потенциальному подрядчику, вдруг у него не будет заказов и прону его на скидку". Сюда же и отношение к налогам - "не плачУ налоги, потому что мне не обеспечивают (тут следует "райдер" хотелок)", а ничего и не обеспечивается не последнюю очередь потому, что все тотально в тени. Просто цивилизованные люди знают, что что-либо ожидать в ответ можно только после того, как ты выполнишь свои гражданские обязанности, и что эти самые обязанности - вещь совершенно безусловная, а "бидло-элита" по привычке ведет себя, будто ей все должны
Если человек УВЕРЕН, что за его налоги он получит хрен на блюде, то естественно, желания его платить ни на грамм. Мы все, кто ездит по дорогам, платим дорожный сбор. Не можем не платить - он "сидит" в каждом литре бензина. Ну? И где дороги? Или - "Не треба скиглити - берить лопату и..."(азиров) ремонтуйте дороги. Все платим в ПФУ (кто сколько - другой вопрос) - пенсий не будет у нынешних уже 40 летних - гарантирую. Есть большая вероятность, что пенсии отменят в первые 2 года после президентских выборов. Но вы платите-платите. То есть имеем ситуацию, когда государство абсолютно "не оправдывает, оказанного ему вИсокого дАверия" ("Кавказская пленница") и она порождает налоговый нигилизм. Людей понять можно, государство - нет.
как вы думаете, почему люди, принципиально не желающие платить налоги и соблюдать законы, как правило те же, шо поносят власть за коррупцию и страну за отсталость и отсутствие порядка?
По себе могу сказать - не хочу кормить свиней, разворовывающих страну. Не хочу платить ни за что. Не хочу платить за то что "имею не благодаря, а вопреки". Меня полностью устроит отказ от получения пенсии в обмен на отмену отчислений в ПФУ, не смотря на то, что налоги я не могу не платить вообще (НДС плачу я как конечный потребитель, а не предприятие или магазин в котором я оплачиваю товар или услугу) - я не пользуюсь ни "бесплатной" государственной медициной ни "бесплатным" образованием. За дороги (верней их отсутствие) плачу ценой бензина и ... к сожалению, амортизацией автомобиля. Напомните, за что еще я должен платить?
как вы думаете, почему люди, принципиально не желающие платить налоги и соблюдать законы, как правило те же, шо поносят власть за коррупцию и страну за отсталость и отсутствие порядка?
По себе могу сказать - не хочу кормить свиней, разворовывающих страну. Не хочу платить ни за что. Не хочу платить за то что "имею не благодаря, а вопреки". Меня полностью устроит отказ от получения пенсии в обмен на отмену отчислений в ПФУ, не смотря на то, что налоги я не могу не платить вообще (НДС плачу я как конечный потребитель, а не предприятие или магазин в котором я оплачиваю товар или услугу) - я не пользуюсь ни "бесплатной" государственной медициной ни "бесплатным" образованием. За дороги (верней их отсутствие) плачу ценой бензина и ... к сожалению, амортизацией автомобиля. Напомните, за что еще я должен платить?
шоп не кормить "свиней" нужно самому стать высшим звеном в кормовой цепочке, а с вашим подходом вы будете либо снова платить бандитской, или мусорской крыше, либо вообще будете работать на "свиней" из другого государства и поверьте - это будет гораааздо хуже
кстати - неуплата налогов и есть разворовывание страны, для этого вовсе не обязательно быть "свиньей у корыта"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Алан Гринспен в своей книге пишет, что Гайдаровские реформы провалились во многом не потому что Гайдар неправильно что-то делал (у него было много американских советников), а потому что они так и не смогли (или не поняли что нужно) обеспечить ключевую экономическую задачу государства - защиту и гарантию частной собственности.
Для Украины это верно на 100%.
Какая частная собственность, когда первые лица государства регулярно высказываются в духе "отнять и поделить"?
Тогда давайте будем честными - назовем это не налоги, а оброк - и примем уже что мы живем по законам феодального общества, где феодал собирает оброк, но не дает таких гарантий, каких дает современное государство в мире.
Так и называйте тогда - подорожный оброк, оброк на аренду, оброк на добавленную стоимость.
Ну и кланяться в пояс не забывайте, когда барин по дороге мимо проезжает в карете.
как вы думаете, почему люди, принципиально не желающие платить налоги и соблюдать законы, как правило те же, шо поносят власть за коррупцию и страну за отсталость и отсутствие порядка?
По себе могу сказать - не хочу кормить свиней, разворовывающих страну. Не хочу платить ни за что. Не хочу платить за то что "имею не благодаря, а вопреки". Меня полностью устроит отказ от получения пенсии в обмен на отмену отчислений в ПФУ, не смотря на то, что налоги я не могу не платить вообще (НДС плачу я как конечный потребитель, а не предприятие или магазин в котором я оплачиваю товар или услугу) - я не пользуюсь ни "бесплатной" государственной медициной ни "бесплатным" образованием. За дороги (верней их отсутствие) плачу ценой бензина и ... к сожалению, амортизацией автомобиля. Напомните, за что еще я должен платить?
шоп не кормить "свиней" нужно самому стать высшим звеном в кормовой цепочке, а с вашим подходом вы будете либо снова платить бандитской, или мусорской крыше, либо вообще будете работать на "свиней" из другого государства и поверьте - это будет гораааздо хуже
кстати - неуплата налогов и есть разворовывание страны, для этого вовсе не обязательно быть "свиньей у корыта"
То есть, перефразирую Вашу точку зрения - твое дело платить налоги вовремя и в полном объеме, все остальное - тебя не касается. Насчет "свиней из другого государства" можно подробней? Это о каком государстве речь? Если о нормальном и цивилизованном, выполняющем свои функции и воспринимающим налоги от населения как оплату за конкретные услуги населению (а не как дань), то в данном случае слово "свиньи" не уместно.
rjkz написав:То есть, перефразирую Вашу точку зрения - твое дело платить налоги вовремя и в полном объеме, все остальное - тебя не касается.
Нет. 1) Сначала платите - потом что-либо требуете (а не наоборот - пусть мне чкего-то обеспечат, и я подумаю, платить ли) 2) Требование прозрачности и целевого использования средств - ваше право как налогоплательщика, а обязанность платить налоги - обязанность как гражданина. И это не взаимозаменяемые вещи. Неудовлетворенность первым не снимает обязанности касательно второго. 3) Бессмысленно ждать равноценности в объеме благ, отдаваемых в виде налогов и благ, получаемых от государства. Особенно при обширной социальной политике.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
rjkz написав:То есть, перефразирую Вашу точку зрения - твое дело платить налоги вовремя и в полном объеме, все остальное - тебя не касается.
Нет. 1) Сначала платите - потом что-либо требуете (а не наоборот - пусть мне чкего-то обеспечат, и я подумаю, платить ли) 2) Требование прозрачности и целевого использования средств - ваше право как налогоплательщика, а обязанность платить налоги - обязанность как гражданина. И это не взаимозаменяемые вещи. Неудовлетворенность первым не снимает обязанности касательно второго. 3) Бессмысленно ждать равноценности в объеме благ, отдаваемых в виде налогов и благ, получаемых от государства. Особенно при обширной социальной политике.
Жерар Депардье помните почему получал российское гражданство вместо французкого?
Изза налогов
Сколько наших украинских жераров депардье предпочтут налоговое резиденство другой страны? 5 млн? 7 млн? Подсказка: уже 2 млн в Польще и 1.6 млн в РФ. Не забываем про Испанию, Италию, Португалию, Сша, Канаду.
Кстати, Фейслесс, под благами, получаемыми в обмен на налоги не имеется в виду материальные конкретные вещи.
Имеется в виду государственные услуги - безопасность, работающая и раскрывающая преступления полиция, честный суд, честные выборы и т.д. А дороги к этому обязательно приложатся, или не приложатся никогда - если этих базовых функций не наблюдается.
Tribeca написав:Жерар Депардье помните почему получал российское гражданство вместо французкого?
Изза налогов
Во-первых, он взял бельгийское гражданство. Во-вторых, он то таки платил налоги, а решение сменить гражданство (заметьте разницу - не уклонятся от своих обязанностей, а пойти законным путем) стало следствием инициативы взимать 75% налогов. рашкованское гражданство - больше российский же пиар-ход
Tribeca написав:Сколько наших украинских жераров депардье предпочтут налоговое резиденство другой страны? 5 млн? 7 млн?
Миллионов "депардье", т.е. миллионеров? Вы бредите?
Tribeca написав:Кстати, Фейслесс, под благами, получаемыми в обмен на налоги не имеется в виду материальные конкретные вещи.
Потому я и назвал это "благами". Удивительно что для вас это такая новость, что вы аж решили это отдельно указать. Это огромнейший пласт того, что вы как бы не видите но чем пользуетесь ежедневно и воспринимаете как само собой разумеющееся. Начиная от инфраструктуры в целом, заканчивая системой законодательства, стандартов и норм и общегосударственной безопасностью. Не дай бог вам реально узнать, что такое отсутствие государства как такового, что такое действительно отсутствие инфраструктуры, медицины, образования, законодательства и каких-никаких норм и стандартов. Собственно, те кто говорят про "отсутствие дорог" тоже говорят это либо в переносном смысле, либо даже не представляют, что такое отсутствие дорог.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia