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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 кві, 2018 13:59
Фейслесс, правильно вы говорите.
Но - сколько налогов нужно заплатить за справедливый суд? За честные выборы?
За соблюдение ПДД? Отсутствие оленей и бл@х@ров на дорогах?
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Tribeca
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Додано: Чет 26 кві, 2018 14:07
Tribeca написав:
Фейслесс, правильно вы говорите.
Но - сколько налогов нужно заплатить за справедливый суд? За честные выборы?
Это не отношения "купил-продал".
Есть два параллельных, никак не взаимоисключающих процесса: "уплата налогов" и "требование справедливого суда, выборов и прочего" как налогоплательщик.
Вы НЕ ПОКУПАЕТЕ эти вещи налогами. Вы платите налоги как гражданин и имеете право на как гражданин и в частности налогоплательщик требовать эти блага.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Чет 26 кві, 2018 14:36
Faceless написав: rjkz написав:
То есть, перефразирую Вашу точку зрения - твое дело платить налоги вовремя и в полном объеме, все остальное - тебя не касается.
Нет.
1) Сначала платите - потом что-либо требуете (а не наоборот - пусть мне чкего-то обеспечат, и я подумаю, платить ли)
2) Требование прозрачности и целевого использования средств - ваше право как налогоплательщика, а обязанность платить налоги - обязанность как гражданина. И это не взаимозаменяемые вещи. Неудовлетворенность первым не снимает обязанности касательно второго.
3) Бессмысленно ждать равноценности в объеме благ, отдаваемых в виде налогов и благ, получаемых от государства. Особенно при обширной социальной политике.
Ну-уу?!
Я платил и плачу налоги, кроме как лендлорд, отчисления в ПФУ и дорожный сбор когда покупаю бензин, плачу НДС - где то, за что я плачу?
Давайте еще заплачу с аренды - результат изменится?
Угадать с трех раз?
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Додано: Чет 26 кві, 2018 14:44
Faceless написав: Tribeca написав:
Жерар Депардье помните почему получал российское гражданство вместо французкого?
Изза налогов
Во-первых, он взял бельгийское гражданство.
Во-вторых, он то таки платил налоги, а решение сменить гражданство (заметьте разницу - не уклонятся от своих обязанностей, а пойти законным путем) стало следствием инициативы взимать 75% налогов.
рашкованское гражданство - больше российский же пиар-ход
Tribeca написав:
Сколько наших украинских жераров депардье предпочтут налоговое резиденство другой страны? 5 млн? 7 млн?
Миллионов "депардье", т.е. миллионеров? Вы бредите?
Tribeca написав:
Кстати, Фейслесс, под благами, получаемыми в обмен на налоги не имеется в виду материальные конкретные вещи.
Потому я и назвал это "благами". Удивительно что для вас это такая новость, что вы аж решили это отдельно указать. Это огромнейший пласт того, что вы как бы не видите но чем пользуетесь ежедневно и воспринимаете как само собой разумеющееся. Начиная от инфраструктуры в целом, заканчивая системой законодательства, стандартов и норм и общегосударственной безопасностью. Не дай бог вам реально узнать, что такое отсутствие государства как такового, что такое действительно отсутствие инфраструктуры, медицины, образования, законодательства и каких-никаких норм и стандартов. Собственно, те кто говорят про "отсутствие дорог" тоже говорят это либо в переносном смысле, либо даже не представляют, что такое отсутствие дорог.
"Иван Васильевич...."
У меня уже такое ощущение, что еще чуть-чуть и Вы меня убедите, что в нашей стране есть дороги (но в этом Вы не сможете убедить мою машину), медицину (но в этом Вы не убедите тех людей, которых я знал и которых буквально вытолкали из больницы умирать дома), образование (но врядли убедите работодателя из цивилизованной страны взять выпускника практически любого нашего вуза работать по специальности), законодательство (законодательство есть, но оно существует в самодостаточном вакууме, вне повседневной жизни пересичного).
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Додано: Чет 26 кві, 2018 15:04
Faceless написав: Tribeca написав:
Фейслесс, правильно вы говорите.
Но - сколько налогов нужно заплатить за справедливый суд? За честные выборы?
Это не отношения "купил-продал".
Есть два параллельных, никак не взаимоисключающих процесса: "уплата налогов" и "требование справедливого суда, выборов и прочего" как налогоплательщик.
Вы НЕ ПОКУПАЕТЕ эти вещи налогами. Вы платите налоги как гражданин и имеете право на как гражданин и в частности налогоплательщик требовать эти блага.
Сидел за решеткой в темнице сырой, страдая с похмелья, дурак молодой. Ох и муторно же ему было! Друзей не спас, а еще хуже подставил. Сам в немилость попал. Царевну обидел, князя оскорбил. Опохмелиться нечем.
– Эй, дурак, передача тебе, – маленькое окошечко в железной двери камеры открылось, и разукрашенный синяками стражник протянул Ивану бутыль и огромный каравай. – Девка твоя, Марья–искуссница, передала. Я отпил пару глоточков, ты уж не серчай.
Иван посмотрел на бутыль.
– Глоточки–то у тебя богатырские. Как глотнешь – четвертушечка, присосешься – поллитровочка... Что, у меня и прав никаких нет?
– Как нет? Есть. Чай, у нас Русь, а не дикая страна половецкая. Есть у тебя право сохранять постное лицо, есть право кричать благим матом, есть право на один звонок.
– Насчет лица и насчет мата я понял. А вот насчет звонка...
Стражник молча просунул в окошечко коровий колокольчик. Иван в сердцах плюнул, но правом воспользовался. Полегчало. Сел в углу темницы на чугунную богатырскую парашу и откупорил бутыль. После нескольких глотков почувствовал, что сил прибавилось, а в голове просветлело.
(С.Лукьяненко, Ю.Буркин "Остров Русь")
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