Faceless написав:

Tribeca написав: Жерар Депардье помните почему получал российское гражданство вместо французкого?



Изза налогов Жерар Депардье помните почему получал российское гражданство вместо французкого?Изза налогов

Tribeca написав: Сколько наших украинских жераров депардье предпочтут налоговое резиденство другой страны? 5 млн? 7 млн? Сколько наших украинских жераров депардье предпочтут налоговое резиденство другой страны? 5 млн? 7 млн?

Tribeca написав: Кстати, Фейслесс, под благами, получаемыми в обмен на налоги не имеется в виду материальные конкретные вещи. Кстати, Фейслесс, под благами, получаемыми в обмен на налоги не имеется в виду материальные конкретные вещи.

Во-первых, он взял бельгийское гражданство.Во-вторых, он то таки платил налоги, а решение сменить гражданство (заметьте разницу - не уклонятся от своих обязанностей, а пойти законным путем) стало следствием инициативы взимать 75% налогов.рашкованское гражданство - больше российский же пиар-ходМиллионов "депардье", т.е. миллионеров? Вы бредите?Потому я и назвал это "благами". Удивительно что для вас это такая новость, что вы аж решили это отдельно указать. Это огромнейший пласт того, что вы как бы не видите но чем пользуетесь ежедневно и воспринимаете как само собой разумеющееся. Начиная от инфраструктуры в целом, заканчивая системой законодательства, стандартов и норм и общегосударственной безопасностью. Не дай бог вам реально узнать, что такое отсутствие государства как такового, что такое действительно отсутствие инфраструктуры, медицины, образования, законодательства и каких-никаких норм и стандартов. Собственно, те кто говорят про "отсутствие дорог" тоже говорят это либо в переносном смысле, либо даже не представляют, что такое отсутствие дорог.