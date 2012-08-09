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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 кві, 2018 00:06
Tribeca написав:
Вопрос:
Если однуха на Виноградаре со жлоб-ремонтом в Кристере сдается за 7500-8000, то сколько будет аренда однухи в Варшавском, который на голову выше Кристера (я свои впечатления сегодня в соседней ветке написал). 10000-11000? Возможны ли в принципе такие цены на аренду однушек на Виноградаре?
Будет метро - будет и 12. Без метро выше 8-ми не прыгнуть никак.
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Alex6
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