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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1066106710681069

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 138
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
26
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
19
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 00:06

  Tribeca написав:Вопрос:

Если однуха на Виноградаре со жлоб-ремонтом в Кристере сдается за 7500-8000, то сколько будет аренда однухи в Варшавском, который на голову выше Кристера (я свои впечатления сегодня в соседней ветке написал). 10000-11000? Возможны ли в принципе такие цены на аренду однушек на Виноградаре?


Будет метро - будет и 12. Без метро выше 8-ми не прыгнуть никак.
Alex6
 
Повідомлень: 328
З нами з: 19.12.14
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  #<1 ... 1066106710681069
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