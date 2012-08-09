Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если однуха на Виноградаре со жлоб-ремонтом в Кристере сдается за 7500-8000, то сколько будет аренда однухи в Варшавском, который на голову выше Кристера (я свои впечатления сегодня в соседней ветке написал). 10000-11000? Возможны ли в принципе такие цены на аренду однушек на Виноградаре?
Будет метро - будет и 12. Без метро выше 8-ми не прыгнуть никак.
Если однуха на Виноградаре со жлоб-ремонтом в Кристере сдается за 7500-8000, то сколько будет аренда однухи в Варшавском, который на голову выше Кристера (я свои впечатления сегодня в соседней ветке написал). 10000-11000? Возможны ли в принципе такие цены на аренду однушек на Виноградаре?
Будет метро - будет и 12. Без метро выше 8-ми не прыгнуть никак.
Если и дальше будут сокращать финансирование строительства метро на Виноградарь - метро там не скоро появится.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.