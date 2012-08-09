RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1066106710681069

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 139
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
26
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
19
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
26
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 00:06

  Tribeca написав:Вопрос:

Если однуха на Виноградаре со жлоб-ремонтом в Кристере сдается за 7500-8000, то сколько будет аренда однухи в Варшавском, который на голову выше Кристера (я свои впечатления сегодня в соседней ветке написал). 10000-11000? Возможны ли в принципе такие цены на аренду однушек на Виноградаре?


Будет метро - будет и 12. Без метро выше 8-ми не прыгнуть никак.
Alex6
 
Повідомлень: 331
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 13:10

Alex6 метро там будет вряд ли. Обещать не значит жениться, со стороны власти разговоры про метро на Виноградарь - обыкновенный популизм.
zagotovkinazimu
 
Повідомлень: 4
З нами з: 27.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:21

  Alex6 написав:
  Tribeca написав:Вопрос:

Если однуха на Виноградаре со жлоб-ремонтом в Кристере сдается за 7500-8000, то сколько будет аренда однухи в Варшавском, который на голову выше Кристера (я свои впечатления сегодня в соседней ветке написал). 10000-11000? Возможны ли в принципе такие цены на аренду однушек на Виноградаре?


Будет метро - будет и 12. Без метро выше 8-ми не прыгнуть никак.

Если и дальше будут сокращать финансирование строительства метро на Виноградарь - метро там не скоро появится.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22875
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 681 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 15:52

http://kapets.net/4-kopeechnyx-sposoba- ... nom-zhile/


Хочется узнать мнение профессионалов, можно ли так делать?
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3105
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 05:55

  rjkz написав:К сведению:
http://news.liga.net/kiev/news/kgga-pok ... ya-remonta

уже почалося?
як там ад ацкий уже наблюдається?

комєнт з фейсбука "Шулявський міст"
Вместе с отключением горячей воды закроют Шулявский мост. Толпы в киевском метро станут вдвойне приятнее.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13861
З нами з: 09.03.14
Подякував: 813 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Посмотрел смарты в комфорт тауне, в среднем по 8кгрн.
hume
 
Повідомлень: 4362
З нами з: 27.12.12
Подякував: 323 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 19:25

може тут хтось щось подібне робив?

....може хтось тут таке перепланування робив?
...поділіться досвідом!
(копіпаст з сусідньої гілки)
===

На вашу тему поділу квартир на студії/кавалєрки під здачу. Знайшовся потенційно цікавий варіант, на плані жовта і синя квартири. Кожну можна поділити на дві студії з кухнями-нішами і окремими санвузлами.
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
=====
...ще раз хотів повернутись до цієї ідеї(розділити однуху на дві однухи-кухні-студії)
...так от, все то, ніби, добре.... але, подумалось про те, що то будуть, НАЧЕБТО, дві квартири - тобто, два входи(ну тут просто, ставимо на одних дверях, наприклад, 12, на других - 12А),але далі,то трохи піде БІЛЬШЕ коштів на "зайві" лічильники! - ШІСТЬ :shock: - на воду(тут пів біди, вони не такі дорогі), і ТРИ - на ГАЗ!(а вони - на порядок дорожчі, а особливо ДОЗВОЛИ І ВСТАНОВЛЕННЯ!)
....а, і ще ОПАЛЕННЯ!!! +1 двохконтурний котел(якщо Інд. Оп.) - НІХТО НЕ ДОЗВОЛИТЬ ПОСТАВИТИ, бо непередбачена ДОДАТКОВА вентиляційна шахта! - то ж тупо треба буде розводити опалення від одного котла на дві квартири, або ПРОСТІШИЙ варіант: робити електричний підігрів підлоги/чи встановити кондюк.... :?:

...щось то багато "виплило" ДОДАТКОВИХ ЗАТРАТ, і чимало менінгіту(на рахунок газ-лічильників і опалення) :!:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3935
З нами з: 19.10.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1066106710681069
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 993, 994, 995
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
9940 1086340
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 тра, 2018 19:50
zahar_
Цены на недвижимость в других странах. Сравним? 1 ... 28, 29, 30
ТупУм » Чет 09 сер, 2012 10:29
290 109802
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 22:24
akurt
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 22017
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.