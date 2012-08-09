Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если однуха на Виноградаре со жлоб-ремонтом в Кристере сдается за 7500-8000, то сколько будет аренда однухи в Варшавском, который на голову выше Кристера (я свои впечатления сегодня в соседней ветке написал). 10000-11000? Возможны ли в принципе такие цены на аренду однушек на Виноградаре?
Будет метро - будет и 12. Без метро выше 8-ми не прыгнуть никак.
Если однуха на Виноградаре со жлоб-ремонтом в Кристере сдается за 7500-8000, то сколько будет аренда однухи в Варшавском, который на голову выше Кристера (я свои впечатления сегодня в соседней ветке написал). 10000-11000? Возможны ли в принципе такие цены на аренду однушек на Виноградаре?
Будет метро - будет и 12. Без метро выше 8-ми не прыгнуть никак.
Если и дальше будут сокращать финансирование строительства метро на Виноградарь - метро там не скоро появится.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
комєнт з фейсбука "Шулявський міст" Вместе с отключением горячей воды закроют Шулявский мост. Толпы в киевском метро станут вдвойне приятнее.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
....може хтось тут таке перепланування робив? ...поділіться досвідом! (копіпаст з сусідньої гілки) ===
На вашу тему поділу квартир на студії/кавалєрки під здачу. Знайшовся потенційно цікавий варіант, на плані жовта і синя квартири. Кожну можна поділити на дві студії з кухнями-нішами і окремими санвузлами. Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! ===== ...ще раз хотів повернутись до цієї ідеї(розділити однуху на дві однухи-кухні-студії) ...так от, все то, ніби, добре.... але, подумалось про те, що то будуть, НАЧЕБТО, дві квартири - тобто, два входи(ну тут просто, ставимо на одних дверях, наприклад, 12, на других - 12А),але далі,то трохи піде БІЛЬШЕ коштів на "зайві" лічильники! - ШІСТЬ - на воду(тут пів біди, вони не такі дорогі), і ТРИ - на ГАЗ!(а вони - на порядок дорожчі, а особливо ДОЗВОЛИ І ВСТАНОВЛЕННЯ!) ....а, і ще ОПАЛЕННЯ!!! +1 двохконтурний котел(якщо Інд. Оп.) - НІХТО НЕ ДОЗВОЛИТЬ ПОСТАВИТИ, бо непередбачена ДОДАТКОВА вентиляційна шахта! - то ж тупо треба буде розводити опалення від одного котла на дві квартири, або ПРОСТІШИЙ варіант: робити електричний підігрів підлоги/чи встановити кондюк....
...щось то багато "виплило" ДОДАТКОВИХ ЗАТРАТ, і чимало менінгіту(на рахунок газ-лічильників і опалення)
Долярчик написав:....може хтось тут таке перепланування робив? ...поділіться досвідом! (копіпаст з сусідньої гілки) ===
На вашу тему поділу квартир на студії/кавалєрки під здачу. Знайшовся потенційно цікавий варіант, на плані жовта і синя квартири. Кожну можна поділити на дві студії з кухнями-нішами і окремими санвузлами. Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! ===== ...ще раз хотів повернутись до цієї ідеї(розділити однуху на дві однухи-кухні-студії) ...так от, все то, ніби, добре.... але, подумалось про те, що то будуть, НАЧЕБТО, дві квартири - тобто, два входи(ну тут просто, ставимо на одних дверях, наприклад, 12, на других - 12А),але далі,то трохи піде БІЛЬШЕ коштів на "зайві" лічильники! - ШІСТЬ - на воду(тут пів біди, вони не такі дорогі), і ТРИ - на ГАЗ!(а вони - на порядок дорожчі, а особливо ДОЗВОЛИ І ВСТАНОВЛЕННЯ!) ....а, і ще ОПАЛЕННЯ!!! +1 двохконтурний котел(якщо Інд. Оп.) - НІХТО НЕ ДОЗВОЛИТЬ ПОСТАВИТИ, бо непередбачена ДОДАТКОВА вентиляційна шахта! - то ж тупо треба буде розводити опалення від одного котла на дві квартири, або ПРОСТІШИЙ варіант: робити електричний підігрів підлоги/чи встановити кондюк....
...щось то багато "виплило" ДОДАТКОВИХ ЗАТРАТ, і чимало менінгіту(на рахунок газ-лічильників і опалення)
1) опалення електрикою з використанням нічного тарифа та акумуляційних нагрівачів (і\або інвенторних кондиціонерів для більшого ККД), газ не потрібен!!! 2) я теж колись шукав 1к із 2ма віканмами, щоб отримати 2к та 2к, що зробити 1+1к. Подане планування досить нормальне для 1+1 студій.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.