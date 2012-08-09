Додано: Вів 01 тра, 2018 19:25

....може хтось тут таке перепланування робив?...поділіться досвідом!(копіпаст з сусідньої гілки)===На вашу тему поділу квартир на студії/кавалєрки під здачу. Знайшовся потенційно цікавий варіант, на плані жовта і синя квартири. Кожну можна поділити на дві студії з кухнями-нішами і окремими санвузлами.=====...ще раз хотів повернутись до цієї ідеї(розділити однуху на дві однухи-кухні-студії)...так от, все то, ніби, добре.... але, подумалось про те, що то будуть, НАЧЕБТО, дві квартири - тобто, два входи(ну тут просто, ставимо на одних дверях, наприклад, 12, на других - 12А),але далі,то трохи піде БІЛЬШЕ коштів на "зайві" лічильники! - ШІСТЬ- на воду(тут пів біди, вони не такі дорогі), і ТРИ - на ГАЗ!(а вони - на порядок дорожчі, а особливо ДОЗВОЛИ І ВСТАНОВЛЕННЯ!)....а, і ще ОПАЛЕННЯ!!! +1 двохконтурний котел(якщо Інд. Оп.) - НІХТО НЕ ДОЗВОЛИТЬ ПОСТАВИТИ, бо непередбачена ДОДАТКОВА вентиляційна шахта! - то ж тупо треба буде розводити опалення від одного котла на дві квартири, або ПРОСТІШИЙ варіант: робити електричний підігрів підлоги/чи встановити кондюк.......щось то багато "виплило" ДОДАТКОВИХ ЗАТРАТ, і чимало менінгіту(на рахунок газ-лічильників і опалення)