Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не, ну я тоже за то, чтобы рубить бабло не отходя от кассы, но чрезмерная жадность чревата. Я до 2006 года ездил отдыхать в Крым, потом я попал впервые в Ебипет...и стало непонятно - нафига столько платить за такой сервис, который предлагает Крым. В опчем, больше меня в Крыму не было. Думаю, туристы, побывав в Киеве, расскажут всем как неоправданно дорого и малокомфортно в Киеве, а о том, что это был финал ЛЧ все в скором времени забудут.
а почему в Киеве неоправданно дорого и малокомфортно?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------