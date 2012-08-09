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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1067106810691070

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 140
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
26
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
19
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
26
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
2
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 19:31

  rjkz написав:
  kingkongovets написав:180 000 грн за ніч: скільки коштує житло на фінал Ліги чемпіонів

http://www.the-village.com.ua/village/c ... chempioniv


Не, ну я тоже за то, чтобы рубить бабло не отходя от кассы, но чрезмерная жадность чревата.
Я до 2006 года ездил отдыхать в Крым, потом я попал впервые в Ебипет...и стало непонятно - нафига столько платить за такой сервис, который предлагает Крым. В опчем, больше меня в Крыму не было.
Думаю, туристы, побывав в Киеве, расскажут всем как неоправданно дорого и малокомфортно в Киеве, а о том, что это был финал ЛЧ все в скором времени забудут.


а почему в Киеве неоправданно дорого и малокомфортно?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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