Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не, ну я тоже за то, чтобы рубить бабло не отходя от кассы, но чрезмерная жадность чревата. Я до 2006 года ездил отдыхать в Крым, потом я попал впервые в Ебипет...и стало непонятно - нафига столько платить за такой сервис, который предлагает Крым. В опчем, больше меня в Крыму не было. Думаю, туристы, побывав в Киеве, расскажут всем как неоправданно дорого и малокомфортно в Киеве, а о том, что это был финал ЛЧ все в скором времени забудут.
а почему в Киеве неоправданно дорого и малокомфортно?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Не, ну я тоже за то, чтобы рубить бабло не отходя от кассы, но чрезмерная жадность чревата. Я до 2006 года ездил отдыхать в Крым, потом я попал впервые в Ебипет...и стало непонятно - нафига столько платить за такой сервис, который предлагает Крым. В опчем, больше меня в Крыму не было. Думаю, туристы, побывав в Киеве, расскажут всем как неоправданно дорого и малокомфортно в Киеве, а о том, что это был финал ЛЧ все в скором времени забудут.
а почему в Киеве неоправданно дорого и малокомфортно?
По ссылке ходили? Был сюжет только что в новостях на эту тему - хрущи на Нивках по 30 кгрн за ночь, что-то там ближе к центру еще дороже. Наверное, это оправдано и комфортно? Такое-же было и на Евровидение - народ арендатрей выгонял, чтобы срубить разово на приезжих. И цены были малогуманными. Зато сразу после Евровидения цены обвалились, еще и несезон наложился. И кому такое надо? Я все понимаю - рынок и все такое. И может в другой стране такое тоже было-бы, но так мы массового туриста не заманим явно. Есть такой прием - чтобы привлечь покупателей к новому месту или бренду, сначала делают супернизкие цены и дают отличное качество. Впоследствии цены растут и качество падает, но клиентура уже остается. Если не сохранить баланс цена/качество, то это может плачевно закончиться. Так разорилось немало бизнесов, стартовавших очень неплохо. Один из не очень давних примеров - "Глобал фиш" на Богатырской. Когда-то там продавали отличную рыбу за смешные цены - помню в году эдак 2003- (или 2004-м) взял на пикничок 5 кг лосося за 70 грн. Там рыбины продавались е на вес, а поштучно. Потом цены начали расти-расти, а ассортимент скудел и скудел. В марте заезжал - нет больше "Глобал фиш". Дверь в торговый зал была приоткрыта, не закрывалась из-за сугроба. Мрак и запустение. Метро тоже очень интересный был когда только вошел, а сейчас вполне посредственный супермаркет с неоправданными ценами на некоторые группы товаров. Уже не раз ставился вопрос о целесообразности его существования в Украине, но в последний момент иностранные хозяева решали еще подождать. Мы пока только отпугиваем и качеством и ценами.