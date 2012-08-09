Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:11

Жека79 написав: rjkz написав: kingkongovets написав: 180 000 грн за ніч: скільки коштує житло на фінал Ліги чемпіонів



http://www.the-village.com.ua/village/c ... chempioniv 180 000 грн за ніч: скільки коштує житло на фінал Ліги чемпіонів



Не, ну я тоже за то, чтобы рубить бабло не отходя от кассы, но чрезмерная жадность чревата.

Я до 2006 года ездил отдыхать в Крым, потом я попал впервые в Ебипет...и стало непонятно - нафига столько платить за такой сервис, который предлагает Крым. В опчем, больше меня в Крыму не было.

Думаю, туристы, побывав в Киеве, расскажут всем как неоправданно дорого и малокомфортно в Киеве, а о том, что это был финал ЛЧ все в скором времени забудут. Не, ну я тоже за то, чтобы рубить бабло не отходя от кассы, но чрезмерная жадность чревата.Я до 2006 года ездил отдыхать в Крым, потом я попал впервые в Ебипет...и стало непонятно - нафига столько платить за такой сервис, который предлагает Крым. В опчем, больше меня в Крыму не было.Думаю, туристы, побывав в Киеве, расскажут всем как неоправданно дорого и малокомфортно в Киеве, а о том, что это был финал ЛЧ все в скором времени забудут.



а почему в Киеве неоправданно дорого и малокомфортно? а почему в Киеве неоправданно дорого и малокомфортно?

По ссылке ходили?Был сюжет только что в новостях на эту тему - хрущи на Нивках по 30 кгрн за ночь, что-то там ближе к центру еще дороже. Наверное, это оправдано и комфортно?Такое-же было и на Евровидение - народ арендатрей выгонял, чтобы срубить разово на приезжих. И цены были малогуманными. Зато сразу после Евровидения цены обвалились, еще и несезон наложился.И кому такое надо?Я все понимаю - рынок и все такое. И может в другой стране такое тоже было-бы, но так мы массового туриста не заманим явно. Есть такой прием - чтобы привлечь покупателей к новому месту или бренду, сначала делают супернизкие цены и дают отличное качество. Впоследствии цены растут и качество падает, но клиентура уже остается. Если не сохранить баланс цена/качество, то это может плачевно закончиться. Так разорилось немало бизнесов, стартовавших очень неплохо. Один из не очень давних примеров - "Глобал фиш" на Богатырской. Когда-то там продавали отличную рыбу за смешные цены - помню в году эдак 2003- (или 2004-м) взял на пикничок 5 кг лосося за 70 грн. Там рыбины продавались е на вес, а поштучно. Потом цены начали расти-расти, а ассортимент скудел и скудел. В марте заезжал - нет больше "Глобал фиш". Дверь в торговый зал была приоткрыта, не закрывалась из-за сугроба. Мрак и запустение.Метро тоже очень интересный был когда только вошел, а сейчас вполне посредственный супермаркет с неоправданными ценами на некоторые группы товаров. Уже не раз ставился вопрос о целесообразности его существования в Украине, но в последний момент иностранные хозяева решали еще подождать.Мы пока только отпугиваем и качеством и ценами.