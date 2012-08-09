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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1067106810691070

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 140
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
26
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
19
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
26
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
2
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 19:31

  rjkz написав:
  kingkongovets написав:180 000 грн за ніч: скільки коштує житло на фінал Ліги чемпіонів

http://www.the-village.com.ua/village/c ... chempioniv


Не, ну я тоже за то, чтобы рубить бабло не отходя от кассы, но чрезмерная жадность чревата.
Я до 2006 года ездил отдыхать в Крым, потом я попал впервые в Ебипет...и стало непонятно - нафига столько платить за такой сервис, который предлагает Крым. В опчем, больше меня в Крыму не было.
Думаю, туристы, побывав в Киеве, расскажут всем как неоправданно дорого и малокомфортно в Киеве, а о том, что это был финал ЛЧ все в скором времени забудут.


а почему в Киеве неоправданно дорого и малокомфортно?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:11

  Жека79 написав:
  rjkz написав:
  kingkongovets написав:180 000 грн за ніч: скільки коштує житло на фінал Ліги чемпіонів

http://www.the-village.com.ua/village/c ... chempioniv


Не, ну я тоже за то, чтобы рубить бабло не отходя от кассы, но чрезмерная жадность чревата.
Я до 2006 года ездил отдыхать в Крым, потом я попал впервые в Ебипет...и стало непонятно - нафига столько платить за такой сервис, который предлагает Крым. В опчем, больше меня в Крыму не было.
Думаю, туристы, побывав в Киеве, расскажут всем как неоправданно дорого и малокомфортно в Киеве, а о том, что это был финал ЛЧ все в скором времени забудут.


а почему в Киеве неоправданно дорого и малокомфортно?


По ссылке ходили?
Был сюжет только что в новостях на эту тему - хрущи на Нивках по 30 кгрн за ночь, что-то там ближе к центру еще дороже. Наверное, это оправдано и комфортно?
Такое-же было и на Евровидение - народ арендатрей выгонял, чтобы срубить разово на приезжих. И цены были малогуманными. Зато сразу после Евровидения цены обвалились, еще и несезон наложился.
И кому такое надо?
Я все понимаю - рынок и все такое. И может в другой стране такое тоже было-бы, но так мы массового туриста не заманим явно. Есть такой прием - чтобы привлечь покупателей к новому месту или бренду, сначала делают супернизкие цены и дают отличное качество. Впоследствии цены растут и качество падает, но клиентура уже остается. Если не сохранить баланс цена/качество, то это может плачевно закончиться. Так разорилось немало бизнесов, стартовавших очень неплохо. Один из не очень давних примеров - "Глобал фиш" на Богатырской. Когда-то там продавали отличную рыбу за смешные цены - помню в году эдак 2003- (или 2004-м) взял на пикничок 5 кг лосося за 70 грн. Там рыбины продавались е на вес, а поштучно. Потом цены начали расти-расти, а ассортимент скудел и скудел. В марте заезжал - нет больше "Глобал фиш". Дверь в торговый зал была приоткрыта, не закрывалась из-за сугроба. Мрак и запустение.
Метро тоже очень интересный был когда только вошел, а сейчас вполне посредственный супермаркет с неоправданными ценами на некоторые группы товаров. Уже не раз ставился вопрос о целесообразности его существования в Украине, но в последний момент иностранные хозяева решали еще подождать.
Мы пока только отпугиваем и качеством и ценами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 00:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://news.finance.ua/ru/news/-/42576 ... 50-raz-smi

:lol: :lol: :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:43

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  #<1 ... 1067106810691070
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