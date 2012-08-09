Додано: Нед 06 тра, 2018 00:30

hume написав: rjkz написав: Метро тоже очень интересный был когда только вошел, а сейчас вполне посредственный супермаркет с неоправданными ценами на некоторые группы товаров. Уже не раз ставился вопрос о целесообразности его существования в Украине, но в последний момент иностранные хозяева решали еще подождать.

Мы пока только отпугиваем и качеством и ценами. Метро тоже очень интересный был когда только вошел, а сейчас вполне посредственный супермаркет с неоправданными ценами на некоторые группы товаров. Уже не раз ставился вопрос о целесообразности его существования в Украине, но в последний момент иностранные хозяева решали еще подождать.Мы пока только отпугиваем и качеством и ценами.

Нормальный супермаркет. Тихо спокойно чистые тележки. В Ашане, например, корзинки и тележки уже противно в руки брать. Новус и Сильпо просто повергают в шок ценами на некоторые группы товаров. При этом литовцы ещё всегда напаривают какие-то свои товары, и на кассирах экономят. Единственный супермаркет у которого очереди в любое время суток, и максимум работает 10% касс, на 5% из работающих касс в 18.45 тех перерыв на инкасо



В общем АТБ и красные ценники. Нормальный супермаркет. Тихо спокойно чистые тележки. В Ашане, например, корзинки и тележки уже противно в руки брать. Новус и Сильпо просто повергают в шок ценами на некоторые группы товаров. При этом литовцы ещё всегда напаривают какие-то свои товары, и на кассирах экономят. Единственный супермаркет у которого очереди в любое время суток, и максимум работает 10% касс, на 5% из работающих касс в 18.45 тех перерыв на инкасоВ общем АТБ и красные ценники.

Не, я против Метро ничего не имею, но, пардон, они-же себя позиционируют как "магазин для профессионалов ". Как профессионал должен заработать на товаре, который дороже чем в любом другом супермаркете процентов на 20? Ну налоговую там можно оформить, но ее (по секрету) можно много где оформить. А если они продают по обычным ценам для всех, то нафига этот цирк с карточками? И если еще пару лет назад там не было вопросов с качеством, то сейчас они уже есть. Поначалу, когда они открылись, по сути это был оптовый супермакет с очень выгодными ценами, но надо было брать упаковками. Сейчас многие товары надо брать упаковками, но цены -...мягко говоря не интересные. Потом, хотя цены и стали не очень, но были ну очень интересные акции. Сейчас и акции - обхохочешься. Я долго ржал с "акции" в 1% скидки, уже не помню на что.Я сейчас в Метро заезжаю, только если мимо еду. А специально - бензин и время жалко. Нет смысла.В том новусе, в который я заезжаю - нет очередей практически никогда, к персоналу вопросов нет совсем (особенно по сравнению с ашаном). Цены, конечно выше ашановских %% на 20-30 в среднем, но качество товара намного выше. Я в ашане овощи-фрукты брать брезгую - рыться в гнилье нет желания. Правда в последнее время такое стало случаться и в новусе, но не носит системного характера. Акции когда делают, то это акции, а не то, что в ашане - цены подняли и пишут "удар по цинах". Их с ноги ударили и они подлетели? Или "знижки" на товар с последним днем реализации. Недавно вообще край был - была "акция" на колбасу, мы ее детям покупаем. Цена интересная, но срок реализации заканчивался через 2 дня. Думаю, ладно, заеду через 3 дня - должны-же свежую подвезти. Фиг там - они разрезали колбасу пополам и перпаковали в свою упаковку, оставив ценник производителя. Я в шоке уехал, опять приехал через дня три (так получилось, что пришлось по 2 раза в неделю скупаться), опять к колбасе- колбаса в заводской упаковке, но срок реализации заканчивается на следующий день. То есть ашан закупает продукцию с ЗАКАНЧИВАЮЩИМСЯ СРОКОМ РЕАЛИЗАЦИИ. Я уже писал, что из первых рук получил информацию от поставщика ашана, ему манагер ашановский выдал - "нас не интересует что у вас внутри, нам нужна самая низкая цена". К сожалению, многих товаров в новусе нет, или разница с ценами в других сетях по цене ну совсем неразумная. Предпочел-бы обходиться без ашана совсем.