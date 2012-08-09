Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не, ну я тоже за то, чтобы рубить бабло не отходя от кассы, но чрезмерная жадность чревата. Я до 2006 года ездил отдыхать в Крым, потом я попал впервые в Ебипет...и стало непонятно - нафига столько платить за такой сервис, который предлагает Крым. В опчем, больше меня в Крыму не было. Думаю, туристы, побывав в Киеве, расскажут всем как неоправданно дорого и малокомфортно в Киеве, а о том, что это был финал ЛЧ все в скором времени забудут.
а почему в Киеве неоправданно дорого и малокомфортно?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Не, ну я тоже за то, чтобы рубить бабло не отходя от кассы, но чрезмерная жадность чревата. Я до 2006 года ездил отдыхать в Крым, потом я попал впервые в Ебипет...и стало непонятно - нафига столько платить за такой сервис, который предлагает Крым. В опчем, больше меня в Крыму не было. Думаю, туристы, побывав в Киеве, расскажут всем как неоправданно дорого и малокомфортно в Киеве, а о том, что это был финал ЛЧ все в скором времени забудут.
а почему в Киеве неоправданно дорого и малокомфортно?
По ссылке ходили? Был сюжет только что в новостях на эту тему - хрущи на Нивках по 30 кгрн за ночь, что-то там ближе к центру еще дороже. Наверное, это оправдано и комфортно? Такое-же было и на Евровидение - народ арендатрей выгонял, чтобы срубить разово на приезжих. И цены были малогуманными. Зато сразу после Евровидения цены обвалились, еще и несезон наложился. И кому такое надо? Я все понимаю - рынок и все такое. И может в другой стране такое тоже было-бы, но так мы массового туриста не заманим явно. Есть такой прием - чтобы привлечь покупателей к новому месту или бренду, сначала делают супернизкие цены и дают отличное качество. Впоследствии цены растут и качество падает, но клиентура уже остается. Если не сохранить баланс цена/качество, то это может плачевно закончиться. Так разорилось немало бизнесов, стартовавших очень неплохо. Один из не очень давних примеров - "Глобал фиш" на Богатырской. Когда-то там продавали отличную рыбу за смешные цены - помню в году эдак 2003- (или 2004-м) взял на пикничок 5 кг лосося за 70 грн. Там рыбины продавались е на вес, а поштучно. Потом цены начали расти-расти, а ассортимент скудел и скудел. В марте заезжал - нет больше "Глобал фиш". Дверь в торговый зал была приоткрыта, не закрывалась из-за сугроба. Мрак и запустение. Метро тоже очень интересный был когда только вошел, а сейчас вполне посредственный супермаркет с неоправданными ценами на некоторые группы товаров. Уже не раз ставился вопрос о целесообразности его существования в Украине, но в последний момент иностранные хозяева решали еще подождать. Мы пока только отпугиваем и качеством и ценами.
rjkz написав:Метро тоже очень интересный был когда только вошел, а сейчас вполне посредственный супермаркет с неоправданными ценами на некоторые группы товаров. Уже не раз ставился вопрос о целесообразности его существования в Украине, но в последний момент иностранные хозяева решали еще подождать. Мы пока только отпугиваем и качеством и ценами.
Нормальный супермаркет. Тихо спокойно чистые тележки. В Ашане, например, корзинки и тележки уже противно в руки брать. Новус и Сильпо просто повергают в шок ценами на некоторые группы товаров. При этом литовцы ещё всегда напаривают какие-то свои товары, и на кассирах экономят. Единственный супермаркет у которого очереди в любое время суток, и максимум работает 10% касс, на 5% из работающих касс в 18.45 тех перерыв на инкасо
rjkz написав:Метро тоже очень интересный был когда только вошел, а сейчас вполне посредственный супермаркет с неоправданными ценами на некоторые группы товаров. Уже не раз ставился вопрос о целесообразности его существования в Украине, но в последний момент иностранные хозяева решали еще подождать. Мы пока только отпугиваем и качеством и ценами.
Нормальный супермаркет. Тихо спокойно чистые тележки. В Ашане, например, корзинки и тележки уже противно в руки брать. Новус и Сильпо просто повергают в шок ценами на некоторые группы товаров. При этом литовцы ещё всегда напаривают какие-то свои товары, и на кассирах экономят. Единственный супермаркет у которого очереди в любое время суток, и максимум работает 10% касс, на 5% из работающих касс в 18.45 тех перерыв на инкасо
В общем АТБ и красные ценники.
Не, я против Метро ничего не имею, но, пардон, они-же себя позиционируют как "магазин для профессионалов ". Как профессионал должен заработать на товаре, который дороже чем в любом другом супермаркете процентов на 20? Ну налоговую там можно оформить, но ее (по секрету) можно много где оформить. А если они продают по обычным ценам для всех, то нафига этот цирк с карточками? И если еще пару лет назад там не было вопросов с качеством, то сейчас они уже есть. Поначалу, когда они открылись, по сути это был оптовый супермакет с очень выгодными ценами, но надо было брать упаковками. Сейчас многие товары надо брать упаковками, но цены -...мягко говоря не интересные. Потом, хотя цены и стали не очень, но были ну очень интересные акции. Сейчас и акции - обхохочешься. Я долго ржал с "акции" в 1% скидки, уже не помню на что. Я сейчас в Метро заезжаю, только если мимо еду. А специально - бензин и время жалко. Нет смысла. В том новусе, в который я заезжаю - нет очередей практически никогда, к персоналу вопросов нет совсем (особенно по сравнению с ашаном). Цены, конечно выше ашановских %% на 20-30 в среднем, но качество товара намного выше. Я в ашане овощи-фрукты брать брезгую - рыться в гнилье нет желания. Правда в последнее время такое стало случаться и в новусе, но не носит системного характера. Акции когда делают, то это акции, а не то, что в ашане - цены подняли и пишут "удар по цинах". Их с ноги ударили и они подлетели? Или "знижки" на товар с последним днем реализации. Недавно вообще край был - была "акция" на колбасу, мы ее детям покупаем. Цена интересная, но срок реализации заканчивался через 2 дня. Думаю, ладно, заеду через 3 дня - должны-же свежую подвезти. Фиг там - они разрезали колбасу пополам и перпаковали в свою упаковку, оставив ценник производителя. Я в шоке уехал, опять приехал через дня три (так получилось, что пришлось по 2 раза в неделю скупаться), опять к колбасе- колбаса в заводской упаковке, но срок реализации заканчивается на следующий день. То есть ашан закупает продукцию с ЗАКАНЧИВАЮЩИМСЯ СРОКОМ РЕАЛИЗАЦИИ. Я уже писал, что из первых рук получил информацию от поставщика ашана, ему манагер ашановский выдал - "нас не интересует что у вас внутри, нам нужна самая низкая цена". К сожалению, многих товаров в новусе нет, или разница с ценами в других сетях по цене ну совсем неразумная. Предпочел-бы обходиться без ашана совсем.
Печерск. 1к с ремонтом и нормальной обстановкой -11 тыс. грн Лошицу что сняла у гали (или её подруг) за 13 тыс. 1к в ликограде - надо выдвигать на номинацию "Меценат года".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.