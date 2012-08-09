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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1067106810691070

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 140
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
26
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
19
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
26
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
2
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 19:31

  rjkz написав:
  kingkongovets написав:180 000 грн за ніч: скільки коштує житло на фінал Ліги чемпіонів

http://www.the-village.com.ua/village/c ... chempioniv


Не, ну я тоже за то, чтобы рубить бабло не отходя от кассы, но чрезмерная жадность чревата.
Я до 2006 года ездил отдыхать в Крым, потом я попал впервые в Ебипет...и стало непонятно - нафига столько платить за такой сервис, который предлагает Крым. В опчем, больше меня в Крыму не было.
Думаю, туристы, побывав в Киеве, расскажут всем как неоправданно дорого и малокомфортно в Киеве, а о том, что это был финал ЛЧ все в скором времени забудут.


а почему в Киеве неоправданно дорого и малокомфортно?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:11

  Жека79 написав:
  rjkz написав:
  kingkongovets написав:180 000 грн за ніч: скільки коштує житло на фінал Ліги чемпіонів

http://www.the-village.com.ua/village/c ... chempioniv


Не, ну я тоже за то, чтобы рубить бабло не отходя от кассы, но чрезмерная жадность чревата.
Я до 2006 года ездил отдыхать в Крым, потом я попал впервые в Ебипет...и стало непонятно - нафига столько платить за такой сервис, который предлагает Крым. В опчем, больше меня в Крыму не было.
Думаю, туристы, побывав в Киеве, расскажут всем как неоправданно дорого и малокомфортно в Киеве, а о том, что это был финал ЛЧ все в скором времени забудут.


а почему в Киеве неоправданно дорого и малокомфортно?


По ссылке ходили?
Был сюжет только что в новостях на эту тему - хрущи на Нивках по 30 кгрн за ночь, что-то там ближе к центру еще дороже. Наверное, это оправдано и комфортно?
Такое-же было и на Евровидение - народ арендатрей выгонял, чтобы срубить разово на приезжих. И цены были малогуманными. Зато сразу после Евровидения цены обвалились, еще и несезон наложился.
И кому такое надо?
Я все понимаю - рынок и все такое. И может в другой стране такое тоже было-бы, но так мы массового туриста не заманим явно. Есть такой прием - чтобы привлечь покупателей к новому месту или бренду, сначала делают супернизкие цены и дают отличное качество. Впоследствии цены растут и качество падает, но клиентура уже остается. Если не сохранить баланс цена/качество, то это может плачевно закончиться. Так разорилось немало бизнесов, стартовавших очень неплохо. Один из не очень давних примеров - "Глобал фиш" на Богатырской. Когда-то там продавали отличную рыбу за смешные цены - помню в году эдак 2003- (или 2004-м) взял на пикничок 5 кг лосося за 70 грн. Там рыбины продавались е на вес, а поштучно. Потом цены начали расти-расти, а ассортимент скудел и скудел. В марте заезжал - нет больше "Глобал фиш". Дверь в торговый зал была приоткрыта, не закрывалась из-за сугроба. Мрак и запустение.
Метро тоже очень интересный был когда только вошел, а сейчас вполне посредственный супермаркет с неоправданными ценами на некоторые группы товаров. Уже не раз ставился вопрос о целесообразности его существования в Украине, но в последний момент иностранные хозяева решали еще подождать.
Мы пока только отпугиваем и качеством и ценами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 00:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://news.finance.ua/ru/news/-/42576 ... 50-raz-smi

:lol: :lol: :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:43

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:10

  rjkz написав:Метро тоже очень интересный был когда только вошел, а сейчас вполне посредственный супермаркет с неоправданными ценами на некоторые группы товаров. Уже не раз ставился вопрос о целесообразности его существования в Украине, но в последний момент иностранные хозяева решали еще подождать.
Мы пока только отпугиваем и качеством и ценами.

Нормальный супермаркет. Тихо спокойно чистые тележки. В Ашане, например, корзинки и тележки уже противно в руки брать. Новус и Сильпо просто повергают в шок ценами на некоторые группы товаров. При этом литовцы ещё всегда напаривают какие-то свои товары, и на кассирах экономят. Единственный супермаркет у которого очереди в любое время суток, и максимум работает 10% касс, на 5% из работающих касс в 18.45 тех перерыв на инкасо :D

В общем АТБ и красные ценники.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 00:30

  hume написав:
  rjkz написав:Метро тоже очень интересный был когда только вошел, а сейчас вполне посредственный супермаркет с неоправданными ценами на некоторые группы товаров. Уже не раз ставился вопрос о целесообразности его существования в Украине, но в последний момент иностранные хозяева решали еще подождать.
Мы пока только отпугиваем и качеством и ценами.

Нормальный супермаркет. Тихо спокойно чистые тележки. В Ашане, например, корзинки и тележки уже противно в руки брать. Новус и Сильпо просто повергают в шок ценами на некоторые группы товаров. При этом литовцы ещё всегда напаривают какие-то свои товары, и на кассирах экономят. Единственный супермаркет у которого очереди в любое время суток, и максимум работает 10% касс, на 5% из работающих касс в 18.45 тех перерыв на инкасо :D

В общем АТБ и красные ценники.


Не, я против Метро ничего не имею, но, пардон, они-же себя позиционируют как "магазин для профессионалов ". Как профессионал должен заработать на товаре, который дороже чем в любом другом супермаркете процентов на 20? Ну налоговую там можно оформить, но ее (по секрету) можно много где оформить. А если они продают по обычным ценам для всех, то нафига этот цирк с карточками? И если еще пару лет назад там не было вопросов с качеством, то сейчас они уже есть. Поначалу, когда они открылись, по сути это был оптовый супермакет с очень выгодными ценами, но надо было брать упаковками. Сейчас многие товары надо брать упаковками, но цены -...мягко говоря не интересные. Потом, хотя цены и стали не очень, но были ну очень интересные акции. Сейчас и акции - обхохочешься. Я долго ржал с "акции" в 1% скидки, уже не помню на что.
Я сейчас в Метро заезжаю, только если мимо еду. А специально - бензин и время жалко. Нет смысла.
В том новусе, в который я заезжаю - нет очередей практически никогда, к персоналу вопросов нет совсем (особенно по сравнению с ашаном). Цены, конечно выше ашановских %% на 20-30 в среднем, но качество товара намного выше. Я в ашане овощи-фрукты брать брезгую - рыться в гнилье нет желания. Правда в последнее время такое стало случаться и в новусе, но не носит системного характера. Акции когда делают, то это акции, а не то, что в ашане - цены подняли и пишут "удар по цинах". Их с ноги ударили и они подлетели? Или "знижки" на товар с последним днем реализации. Недавно вообще край был - была "акция" на колбасу, мы ее детям покупаем. Цена интересная, но срок реализации заканчивался через 2 дня. Думаю, ладно, заеду через 3 дня - должны-же свежую подвезти. Фиг там - они разрезали колбасу пополам и перпаковали в свою упаковку, оставив ценник производителя. Я в шоке уехал, опять приехал через дня три (так получилось, что пришлось по 2 раза в неделю скупаться), опять к колбасе- колбаса в заводской упаковке, но срок реализации заканчивается на следующий день. То есть ашан закупает продукцию с ЗАКАНЧИВАЮЩИМСЯ СРОКОМ РЕАЛИЗАЦИИ. Я уже писал, что из первых рук получил информацию от поставщика ашана, ему манагер ашановский выдал - "нас не интересует что у вас внутри, нам нужна самая низкая цена". К сожалению, многих товаров в новусе нет, или разница с ценами в других сетях по цене ну совсем неразумная. Предпочел-бы обходиться без ашана совсем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:09

Печерск. 1к с ремонтом и нормальной обстановкой -11 тыс. грн
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Лошицу что сняла у гали (или её подруг) за 13 тыс. 1к в ликограде - надо выдвигать на номинацию "Меценат года".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:58

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

http://biz.liga.net/ekonomika/all/artic ... finale-lch
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:25

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://www.facenews.ua/columns/2018/320801/
Tribeca
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