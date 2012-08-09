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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:41
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rjkz
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:24
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UA
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:28
UA написав:
http://domik.ua/novosti/arendatory-razgromili-kvartiru-stoimostyu-15000-griven-v-mesyac-fotofakt-n256121.html
Де погром? Звичаний срач.
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Кочевник
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:17
UA написав:
http://domik.ua/novosti/arendatory-razgromili-kvartiru-stoimostyu-15000-griven-v-mesyac-fotofakt-n256121.html
1. Поэтому много раз повторял - нельзя сдавать абы кому.
2. "Пошла покупать новую мебель" - почем ей продать новую кровать из поддонов?
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rjkz
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:19
Кочевник написав: UA написав:
http://domik.ua/novosti/arendatory-razgromili-kvartiru-stoimostyu-15000-griven-v-mesyac-fotofakt-n256121.html
Де погром? Звичаний срач.
У меня к Вам огромная просьба - ходите на просмотры при съеме в футболке с надписью "Кочевник". Чтобы было сразу понятно чего ожидать.
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rjkz
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