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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:41
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:24
Всё как обычно
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:28
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:17
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:19
Додано: Чет 10 тра, 2018 22:22
Не судіть всіх за своїми шаблонами. Мої орендодавці здивовані чистотою в квартирах без всіляких прибиральниць за міліон грошей і без "хазяйновитих" дружин. Насправді підтримувати чистоту простіше, ніж ви намагаєтеся довести.
Такі срачі, як на фото дуже часто зустрічав в "респектабельних надійних сім`ях", які рекламуються як найкращі орендарі. Або, що що розриває шаблон міфотворцям - у самотніх жінок.
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