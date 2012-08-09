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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1068106910701071

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 141
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
18
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
26
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
16%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
26
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
2
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://news.finance.ua/ru/news/-/42585 ... hiya-tseny
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:24

Всё как обычно

http://domik.ua/novosti/arendatory-razg ... 56121.html
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:28

  UA написав:http://domik.ua/novosti/arendatory-razgromili-kvartiru-stoimostyu-15000-griven-v-mesyac-fotofakt-n256121.html

Де погром? Звичаний срач.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:17

  UA написав:http://domik.ua/novosti/arendatory-razgromili-kvartiru-stoimostyu-15000-griven-v-mesyac-fotofakt-n256121.html


1. Поэтому много раз повторял - нельзя сдавать абы кому.
2. "Пошла покупать новую мебель" - почем ей продать новую кровать из поддонов? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:19

  Кочевник написав:
  UA написав:http://domik.ua/novosti/arendatory-razgromili-kvartiru-stoimostyu-15000-griven-v-mesyac-fotofakt-n256121.html

Де погром? Звичаний срач.


У меня к Вам огромная просьба - ходите на просмотры при съеме в футболке с надписью "Кочевник". Чтобы было сразу понятно чего ожидать. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:22

  rjkz написав:
  Кочевник написав:
  UA написав:http://domik.ua/novosti/arendatory-razgromili-kvartiru-stoimostyu-15000-griven-v-mesyac-fotofakt-n256121.html

Де погром? Звичаний срач.


У меня к Вам огромная просьба - ходите на просмотры при съеме в футболке с надписью "Кочевник". Чтобы было сразу понятно чего ожидать. :mrgreen:

Не судіть всіх за своїми шаблонами. Мої орендодавці здивовані чистотою в квартирах без всіляких прибиральниць за міліон грошей і без "хазяйновитих" дружин. Насправді підтримувати чистоту простіше, ніж ви намагаєтеся довести.
Такі срачі, як на фото дуже часто зустрічав в "респектабельних надійних сім`ях", які рекламуються як найкращі орендарі. Або, що що розриває шаблон міфотворцям - у самотніх жінок.
Кочевник
 
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  #<1 ... 1068106910701071
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