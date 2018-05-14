Додано: Чет 17 тра, 2018 11:34

Вєсті с полєй.

Була на перегляді цоколя із жлоб-ремонтом і голими стінами одна панянка.

Хоче заселитися із котиком і песиком.



Моє приміщення із жлоб ремонтом її влаштовує.

Має авто, але шукає бюджетну оренду.



В чім подвох, бо для мене не складається легенда.

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.