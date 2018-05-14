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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1069107010711072>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 142
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
19
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
26
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
26
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
2
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://news.finance.ua/ru/news/-/42585 ... hiya-tseny
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:24

Всё как обычно

http://domik.ua/novosti/arendatory-razg ... 56121.html
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:28

  UA написав:http://domik.ua/novosti/arendatory-razgromili-kvartiru-stoimostyu-15000-griven-v-mesyac-fotofakt-n256121.html

Де погром? Звичаний срач.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:17

  UA написав:http://domik.ua/novosti/arendatory-razgromili-kvartiru-stoimostyu-15000-griven-v-mesyac-fotofakt-n256121.html


1. Поэтому много раз повторял - нельзя сдавать абы кому.
2. "Пошла покупать новую мебель" - почем ей продать новую кровать из поддонов? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:19

  Кочевник написав:
  UA написав:http://domik.ua/novosti/arendatory-razgromili-kvartiru-stoimostyu-15000-griven-v-mesyac-fotofakt-n256121.html

Де погром? Звичаний срач.


У меня к Вам огромная просьба - ходите на просмотры при съеме в футболке с надписью "Кочевник". Чтобы было сразу понятно чего ожидать. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:22

  rjkz написав:
  Кочевник написав:
  UA написав:http://domik.ua/novosti/arendatory-razgromili-kvartiru-stoimostyu-15000-griven-v-mesyac-fotofakt-n256121.html

Де погром? Звичаний срач.


У меня к Вам огромная просьба - ходите на просмотры при съеме в футболке с надписью "Кочевник". Чтобы было сразу понятно чего ожидать. :mrgreen:

Не судіть всіх за своїми шаблонами. Мої орендодавці здивовані чистотою в квартирах без всіляких прибиральниць за міліон грошей і без "хазяйновитих" дружин. Насправді підтримувати чистоту простіше, ніж ви намагаєтеся довести.
Такі срачі, як на фото дуже часто зустрічав в "респектабельних надійних сім`ях", які рекламуються як найкращі орендарі. Або, що що розриває шаблон міфотворцям - у самотніх жінок.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:12

  Кочевник написав:
  rjkz написав:
  Кочевник написав:Де погром? Звичаний срач.


У меня к Вам огромная просьба - ходите на просмотры при съеме в футболке с надписью "Кочевник". Чтобы было сразу понятно чего ожидать. :mrgreen:

Не судіть всіх за своїми шаблонами. Мої орендодавці здивовані чистотою в квартирах без всіляких прибиральниць за міліон грошей і без "хазяйновитих" дружин. Насправді підтримувати чистоту простіше, ніж ви намагаєтеся довести.
Такі срачі, як на фото дуже часто зустрічав в "респектабельних надійних сім`ях", які рекламуються як найкращі орендарі. Або, що що розриває шаблон міфотворцям - у самотніх жінок.


По моему "шаблону" :mrgreen: , в приведенном случае - погром, по вашему "шаблону" - "звичайний срач". Учитывая, что недвига моя и рискую я, то уж позвольте мне руководствоваться своими "шаблонами" адекватности арендаторов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вєсті с полєй.
Була на перегляді цоколя із жлоб-ремонтом і голими стінами одна панянка.
Хоче заселитися із котиком і песиком.

Моє приміщення із жлоб ремонтом її влаштовує.
Має авто, але шукає бюджетну оренду.

В чім подвох, бо для мене не складається легенда.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:55

flyman
Очень хочется увидеть фото жлоб-ремонта Вашего цоколя! :mrgreen:
Сколько барышня с котиком и собачкой согласна платить за аренду?

Просто с детьми и животными очень тяжело снять приличное жильё, почти везде отказывают.
l66
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:02

  flyman написав:Вєсті с полєй.
Була на перегляді цоколя із жлоб-ремонтом і голими стінами одна панянка.
Хоче заселитися із котиком і песиком.

Моє приміщення із жлоб ремонтом її влаштовує.
Має авто, але шукає бюджетну оренду.

В чім подвох, бо для мене не складається легенда.

Буде там притулок для собак та/чи котів
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 1069107010711072>
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