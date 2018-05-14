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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:41
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rjkz
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:24
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UA
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:28
UA написав:
http://domik.ua/novosti/arendatory-razgromili-kvartiru-stoimostyu-15000-griven-v-mesyac-fotofakt-n256121.html
Де погром? Звичаний срач.
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Кочевник
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:17
UA написав:
http://domik.ua/novosti/arendatory-razgromili-kvartiru-stoimostyu-15000-griven-v-mesyac-fotofakt-n256121.html
1. Поэтому много раз повторял - нельзя сдавать абы кому.
2. "Пошла покупать новую мебель" - почем ей продать новую кровать из поддонов?
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rjkz
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:19
Кочевник написав: UA написав:
http://domik.ua/novosti/arendatory-razgromili-kvartiru-stoimostyu-15000-griven-v-mesyac-fotofakt-n256121.html
Де погром? Звичаний срач.
У меня к Вам огромная просьба - ходите на просмотры при съеме в футболке с надписью "Кочевник". Чтобы было сразу понятно чего ожидать.
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rjkz
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Додано: Чет 10 тра, 2018 22:22
rjkz написав: Кочевник написав: UA написав:
http://domik.ua/novosti/arendatory-razgromili-kvartiru-stoimostyu-15000-griven-v-mesyac-fotofakt-n256121.html
Де погром? Звичаний срач.
У меня к Вам огромная просьба - ходите на просмотры при съеме в футболке с надписью "Кочевник". Чтобы было сразу понятно чего ожидать.
Не судіть всіх за своїми шаблонами. Мої орендодавці здивовані чистотою в квартирах без всіляких прибиральниць за міліон грошей і без "хазяйновитих" дружин. Насправді підтримувати чистоту простіше, ніж ви намагаєтеся довести.
Такі срачі, як на фото дуже часто зустрічав в "респектабельних надійних сім`ях", які рекламуються як найкращі орендарі. Або, що що розриває шаблон міфотворцям - у самотніх жінок.
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Кочевник
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:12
Кочевник написав: rjkz написав: Кочевник написав:
Де погром? Звичаний срач.
У меня к Вам огромная просьба - ходите на просмотры при съеме в футболке с надписью "Кочевник". Чтобы было сразу понятно чего ожидать.
Не судіть всіх за своїми шаблонами. Мої орендодавці здивовані чистотою в квартирах без всіляких прибиральниць за міліон грошей і без "хазяйновитих" дружин. Насправді підтримувати чистоту простіше, ніж ви намагаєтеся довести.
Такі срачі, як на фото дуже часто зустрічав в "респектабельних надійних сім`ях", які рекламуються як найкращі орендарі. Або, що що розриває шаблон міфотворцям - у самотніх жінок.
По моему "шаблону"
, в приведенном случае - погром, по вашему "шаблону" - "звичайний срач". Учитывая, что недвига моя и рискую я, то уж позвольте мне руководствоваться своими "шаблонами" адекватности арендаторов.
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rjkz
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:34
Вєсті с полєй.
Була на перегляді цоколя із жлоб-ремонтом і голими стінами одна панянка.
Хоче заселитися із котиком і песиком.
Моє приміщення із жлоб ремонтом її влаштовує.
Має авто, але шукає бюджетну оренду.
В чім подвох, бо для мене не складається легенда.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 17 тра, 2018 14:55
flyman
Очень хочется увидеть фото жлоб-ремонта Вашего цоколя!
Сколько барышня с котиком и собачкой согласна платить за аренду?
Просто с детьми и животными очень тяжело снять приличное жильё, почти везде отказывают.
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l66
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Додано: Чет 17 тра, 2018 15:02
flyman написав:
Вєсті с полєй.
Була на перегляді цоколя із жлоб-ремонтом і голими стінами одна панянка.
Хоче заселитися із котиком і песиком.
Моє приміщення із жлоб ремонтом її влаштовує.
Має авто, але шукає бюджетну оренду.
В чім подвох, бо для мене не складається легенда.
Буде там притулок для собак та/чи котів
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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