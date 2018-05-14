Может ее с тварями никуда не пускают?
Я-бы не пустил. Ни с одним ни с вторым ни с двумя.
Кстати, про "ИХ нравы". В стране вечно зеленого бакса, если не против домашних животных пишут "PET FRENDLY". Если разрешены, например коты, но не разрешены собаки (или наоборот), то тоже пишут сразу в форме на тематических сайтах типа Trulia и Zillow, при этом за каждое животное +10% к ставке и страховая сумма увеличивается на 50%.
"весть с полей" - Ылитный АППС подорожал во второй раз с прошлой осени. На порядка 10%.
И только теперь вышел на двукратный гривневый рост по сравнению с 2013-м.