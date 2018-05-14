Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Вєсті с полєй. Була на перегляді цоколя із жлоб-ремонтом і голими стінами одна панянка. Хоче заселитися із котиком і песиком.
Моє приміщення із жлоб ремонтом її влаштовує. Має авто, але шукає бюджетну оренду.
В чім подвох, бо для мене не складається легенда.
Может ее с тварями никуда не пускают? Я-бы не пустил. Ни с одним ни с вторым ни с двумя. Кстати, про "ИХ нравы". В стране вечно зеленого бакса, если не против домашних животных пишут "PET FRENDLY". Если разрешены, например коты, но не разрешены собаки (или наоборот), то тоже пишут сразу в форме на тематических сайтах типа Trulia и Zillow, при этом за каждое животное +10% к ставке и страховая сумма увеличивается на 50%.
"весть с полей" - Ылитный АППС подорожал во второй раз с прошлой осени. На порядка 10%. И только теперь вышел на двукратный гривневый рост по сравнению с 2013-м.
Флай уже сколько месяцев пытается сдать цоколь в строительном состоянии в пригороде? Уже сам пугается, когда кто-то из вежливости говорит "мне нравится, подумаю".
"Хозяйке на заметку". Когда человек хочет снять, он снимает сразу. Достает деньги на просмотре и рассчитывается. Реже дает аванс, а снимает вечером или на следующий день. Только один случай за все время, когда человек сказал я подумаю, а на следующий день позвонил и снял.
PS Нашел объявление Андрея/Флая на олх. Оказывается, когда нужно, он умеет правильно и связно писать. 1750 плюс коммунальные по комтарифам.
Vlad442 написав:Флай уже сколько месяцев пытается сдать цоколь в строительном состоянии в пригороде? Уже сам пугается, когда кто-то из вежливости говорит "мне нравится, подумаю".
"Хозяйке на заметку". Когда человек хочет снять, он снимает сразу. Достает деньги на просмотре и рассчитывается. Реже дает аванс, а снимает вечером или на следующий день. Только один случай за все время, когда человек сказал я подумаю, а на следующий день позвонил и снял.
PS Нашел объявление Андрея/Флая на олх. Оказывается, когда нужно, он умеет правильно и связно писать. 1750 плюс коммунальные по комтарифам.