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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1069107010711072

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 142
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
19
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
26
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
26
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
2
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:03

  flyman написав:Вєсті с полєй.
Була на перегляді цоколя із жлоб-ремонтом і голими стінами одна панянка.
Хоче заселитися із котиком і песиком.

Моє приміщення із жлоб ремонтом її влаштовує.
Має авто, але шукає бюджетну оренду.

В чім подвох, бо для мене не складається легенда.


Может ее с тварями никуда не пускают?
Я-бы не пустил. Ни с одним ни с вторым ни с двумя.
Кстати, про "ИХ нравы". В стране вечно зеленого бакса, если не против домашних животных пишут "PET FRENDLY". Если разрешены, например коты, но не разрешены собаки (или наоборот), то тоже пишут сразу в форме на тематических сайтах типа Trulia и Zillow, при этом за каждое животное +10% к ставке и страховая сумма увеличивается на 50%.

"весть с полей" - Ылитный АППС подорожал во второй раз с прошлой осени. На порядка 10%.
И только теперь вышел на двукратный гривневый рост по сравнению с 2013-м.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Флай уже сколько месяцев пытается сдать цоколь в строительном состоянии в пригороде?
Уже сам пугается, когда кто-то из вежливости говорит "мне нравится, подумаю".

"Хозяйке на заметку". Когда человек хочет снять, он снимает сразу. Достает деньги на просмотре и рассчитывается. Реже дает аванс, а снимает вечером или на следующий день.
Только один случай за все время, когда человек сказал я подумаю, а на следующий день позвонил и снял.

PS Нашел объявление Андрея/Флая на олх. Оказывается, когда нужно, он умеет правильно и связно писать. 1750 плюс коммунальные по комтарифам.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:21

  Vlad442 написав:Флай уже сколько месяцев пытается сдать цоколь в строительном состоянии в пригороде?
Уже сам пугается, когда кто-то из вежливости говорит "мне нравится, подумаю".

"Хозяйке на заметку". Когда человек хочет снять, он снимает сразу. Достает деньги на просмотре и рассчитывается. Реже дает аванс, а снимает вечером или на следующий день.
Только один случай за все время, когда человек сказал я подумаю, а на следующий день позвонил и снял.

PS Нашел объявление Андрея/Флая на олх. Оказывается, когда нужно, он умеет правильно и связно писать. 1750 плюс коммунальные по комтарифам.


Не совсем понял, 1750 - это что?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Не совсем понял, 1750 - это что?

Гривен, я так понимаю. Учитывая состояние цоколя "брутал лофт" это еще норм
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 1069107010711072
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