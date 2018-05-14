Додано: Чет 17 тра, 2018 15:03

flyman написав: Вєсті с полєй.

Була на перегляді цоколя із жлоб-ремонтом і голими стінами одна панянка.

Хоче заселитися із котиком і песиком.



Моє приміщення із жлоб ремонтом її влаштовує.

Має авто, але шукає бюджетну оренду.



В чім подвох, бо для мене не складається легенда. Вєсті с полєй.Була на перегляді цоколя із жлоб-ремонтом і голими стінами одна панянка.Хоче заселитися із котиком і песиком.Моє приміщення із жлоб ремонтом її влаштовує.Має авто, але шукає бюджетну оренду.В чім подвох, бо для мене не складається легенда.

Может ее с тварями никуда не пускают?Я-бы не пустил. Ни с одним ни с вторым ни с двумя.Кстати, про "ИХ нравы". В стране вечно зеленого бакса, если не против домашних животных пишут "PET FRENDLY". Если разрешены, например коты, но не разрешены собаки (или наоборот), то тоже пишут сразу в форме на тематических сайтах типа Trulia и Zillow, при этом за каждое животное +10% к ставке и страховая сумма увеличивается на 50%."весть с полей" - Ылитный АППС подорожал во второй раз с прошлой осени. На порядка 10%.И только теперь вышел на двукратный гривневый рост по сравнению с 2013-м.