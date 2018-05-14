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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1070107110721073

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 142
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
19
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
26
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
26
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
2
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Что понимается под квартирой после строителей? Голые стены? Электрика сделана, или жить с удлинителем от щитка? Или предполагается, что они сами кинут линолеум и натянут стены?
У арендаторов должно быть все свое? Кухня, плита, табуретки?
Какой дисконт от такой же квартиры с ремонтом? Например, сколько бы Флай мог просить за цоколь с жлобремонтом?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:34

  Vlad442 написав:Что понимается под квартирой после строителей? Голые стены? Электрика сделана, или жить с удлинителем от щитка? Или предполагается, что они сами кинут линолеум и натянут стены?
У арендаторов должно быть все свое? Кухня, плита, табуретки?
Какой дисконт от такой же квартиры с ремонтом? Например, сколько бы Флай мог просить за цоколь с жлобремонтом?


То что люди снимали - на стенах была баспесчанка, электрика была, розетки выключатели, сантехника какая-то, линолеум, дверей не было кроме входной, радиаторы и подоконники - да. Остальное - свое (мебель, плитка настольная, холодильник - не знаю). На тот момент такая квартира с ремонтом шла баксов по 800.
На месте Флая я-б запустил туда строителей, которые за проживание что-то делали, но материалы покупать-бы таки пришлось. Ну и делаться все будет ну ооочень долго.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Ну и делаться все будет ну ооочень долго.

Потому что когда сделают, им повысят цену или выгонят.

Флаю делать там ремонт смысла нет.
Цоколь на продажу по чем дают и переложиться в нормальный объект под аренду. Даже однушка из-под бабушки на первом этаже хруща в дальнем спальнике будет на порядок выгодней.
  rjkz написав:То что люди снимали - на стенах была баспесчанка, электрика была, розетки выключатели, сантехника какая-то, линолеум, дверей не было кроме входной, радиаторы и подоконники - да. Остальное - свое (мебель, плитка настольная, холодильник - не знаю). На тот момент такая квартира с ремонтом шла баксов по 800.

Какое же это "без ремонта", если стены натянуты и есть линолеум, сантехника и электрика? Поклеить обойки, поставить межкомнатные двери, купить кухню и шкаф с Эпика и будет с ремонтом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:43

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Ну и делаться все будет ну ооочень долго.

Потому что когда сделают, им повысят цену или выгонят.

Флаю делать там ремонт смысла нет.
Цоколь на продажу по чем дают и переложиться в нормальный объект под аренду. Даже однушка из-под бабушки на первом этаже хруща в дальнем спальнике будет на порядок выгодней.
  rjkz написав:То что люди снимали - на стенах была баспесчанка, электрика была, розетки выключатели, сантехника какая-то, линолеум, дверей не было кроме входной, радиаторы и подоконники - да. Остальное - свое (мебель, плитка настольная, холодильник - не знаю). На тот момент такая квартира с ремонтом шла баксов по 800.

Какое же это "без ремонта", если стены натянуты и есть линолеум, сантехника и электрика? Поклеить обойки, поставить межкомнатные двери, купить кухню и шкаф с Эпика и будет с ремонтом.


Дом сдавался в таком состоянии, но без всякой сантехники. А кроме обоев - нужна плитка, двери как минимум. А как максимум - еще много чего.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:00

Есть жилое, есть не жилое состояние. То, что вы описали, это вполне жилое состояние и не понятен смысл скидки в 4 раза от рыночных цен. Фактически, ремонт в стиле "жесткий лофт" есть. В случае нужды его можно довести до состояния "жлобремонт без мебели" за 5 коп. Смысл такой скидки?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:08

И что арендаторы должны двери ставить? Вряд ли они будут этим заниматься, разве что за солидную скидку.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:13

  Vlad442 написав:Есть жилое, есть не жилое состояние. То, что вы описали, это вполне жилое состояние и не понятен смысл скидки в 4 раза от рыночных цен. Фактически, ремонт в стиле "жесткий лофт" есть. В случае нужды его можно довести до состояния "жлобремонт без мебели" за 5 коп. Смысл такой скидки?


Я думаю, там ситуация была такова - у хозяина не было денег/желания/времени заниматься ремонтом или ремонт планировался "для себя", а это намного дороже.
Вот и сдавал простаивающую квартиру в том состоянии в котором была.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Думаю, що це тут буде більш по темі.....

Запитання до лендлордів!

1) Чи практикують в ремонті застосовувати "голі" цегляні стіни, але не тільки в кухні, чи в коридорі, а й в кімнатах?
2) Якщо це не звичайна цегла, а керамоблоки?
3) Чи то тільки для оренди, можливе, а "для себе" - буде "по рагульськи"?
Дякую!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 14:55

  Долярчик написав:Думаю, що це тут буде більш по темі.....

Запитання до лендлордів!

1) Чи практикують в ремонті застосовувати "голі" цегляні стіни, але не тільки в кухні, чи в коридорі, а й в кімнатах?
2) Якщо це не звичайна цегла, а керамоблоки?
3) Чи то тільки для оренди, можливе, а "для себе" - буде "по рагульськи"?
Дякую!


одни мои клиенты делали ремонт в старом фонде - положили везде перегородки из клинкерного кирпича, проводку змейкой между кирпичами сделали и потом замазали раствором, после этого покрасили. получилось относительно неплохо и экономия на штукатурке, шпатлевке и материалах и работе.
rjkz
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