|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:57
Что понимается под квартирой после строителей? Голые стены? Электрика сделана, или жить с удлинителем от щитка? Или предполагается, что они сами кинут линолеум и натянут стены?
У арендаторов должно быть все свое? Кухня, плита, табуретки?
Какой дисконт от такой же квартиры с ремонтом? Например, сколько бы Флай мог просить за цоколь с жлобремонтом?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4222
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:34
Vlad442 написав:
Что понимается под квартирой после строителей? Голые стены? Электрика сделана, или жить с удлинителем от щитка? Или предполагается, что они сами кинут линолеум и натянут стены?
У арендаторов должно быть все свое? Кухня, плита, табуретки?
Какой дисконт от такой же квартиры с ремонтом? Например, сколько бы Флай мог просить за цоколь с жлобремонтом?
То что люди снимали - на стенах была баспесчанка, электрика была, розетки выключатели, сантехника какая-то, линолеум, дверей не было кроме входной, радиаторы и подоконники - да. Остальное - свое (мебель, плитка настольная, холодильник - не знаю). На тот момент такая квартира с ремонтом шла баксов по 800.
На месте Флая я-б запустил туда строителей, которые за проживание что-то делали, но материалы покупать-бы таки пришлось. Ну и делаться все будет ну ооочень долго.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7567
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3119 раз.
- Подякували: 1501 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:28
rjkz написав:
Ну и делаться все будет ну ооочень долго.
Потому что когда сделают, им повысят цену или выгонят.
Флаю делать там ремонт смысла нет.
Цоколь на продажу по чем дают и переложиться в нормальный объект под аренду. Даже однушка из-под бабушки на первом этаже хруща в дальнем спальнике будет на порядок выгодней.
rjkz написав:
То что люди снимали - на стенах была баспесчанка, электрика была, розетки выключатели, сантехника какая-то, линолеум, дверей не было кроме входной, радиаторы и подоконники - да. Остальное - свое (мебель, плитка настольная, холодильник - не знаю). На тот момент такая квартира с ремонтом шла баксов по 800.
Какое же это "без ремонта", если стены натянуты и есть линолеум, сантехника и электрика? Поклеить обойки, поставить межкомнатные двери, купить кухню и шкаф с Эпика и будет с ремонтом.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4222
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:43
Vlad442 написав: rjkz написав:
Ну и делаться все будет ну ооочень долго.
Потому что когда сделают, им повысят цену или выгонят.
Флаю делать там ремонт смысла нет.
Цоколь на продажу по чем дают и переложиться в нормальный объект под аренду. Даже однушка из-под бабушки на первом этаже хруща в дальнем спальнике будет на порядок выгодней.
rjkz написав:
То что люди снимали - на стенах была баспесчанка, электрика была, розетки выключатели, сантехника какая-то, линолеум, дверей не было кроме входной, радиаторы и подоконники - да. Остальное - свое (мебель, плитка настольная, холодильник - не знаю). На тот момент такая квартира с ремонтом шла баксов по 800.
Какое же это "без ремонта", если стены натянуты и есть линолеум, сантехника и электрика? Поклеить обойки, поставить межкомнатные двери, купить кухню и шкаф с Эпика и будет с ремонтом.
Дом сдавался в таком состоянии, но без всякой сантехники. А кроме обоев - нужна плитка, двери как минимум. А как максимум - еще много чего.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7567
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3119 раз.
- Подякували: 1501 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:00
Есть жилое, есть не жилое состояние. То, что вы описали, это вполне жилое состояние и не понятен смысл скидки в 4 раза от рыночных цен. Фактически, ремонт в стиле "жесткий лофт" есть. В случае нужды его можно довести до состояния "жлобремонт без мебели" за 5 коп. Смысл такой скидки?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4222
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:08
И что арендаторы должны двери ставить? Вряд ли они будут этим заниматься, разве что за солидную скидку.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 19770
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1136 раз.
- Подякували: 1877 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:13
Vlad442 написав:
Есть жилое, есть не жилое состояние. То, что вы описали, это вполне жилое состояние и не понятен смысл скидки в 4 раза от рыночных цен. Фактически, ремонт в стиле "жесткий лофт" есть. В случае нужды его можно довести до состояния "жлобремонт без мебели" за 5 коп. Смысл такой скидки?
Я думаю, там ситуация была такова - у хозяина не было денег/желания/времени заниматься ремонтом или ремонт планировался "для себя", а это намного дороже.
Вот и сдавал простаивающую квартиру в том состоянии в котором была.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7567
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3119 раз.
- Подякували: 1501 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 20 тра, 2018 13:11
Думаю, що це тут буде більш по темі.....
Запитання до лендлордів!
1) Чи практикують в ремонті застосовувати "голі" цегляні стіни, але не тільки в кухні, чи в коридорі, а й в кімнатах?
2) Якщо це не звичайна цегла, а керамоблоки?
3) Чи то тільки для оренди, можливе, а "для себе" - буде "по рагульськи"?
Дякую!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4043
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 тра, 2018 14:55
Долярчик написав:
Думаю, що це тут буде більш по темі.....
Запитання до лендлордів!
1) Чи практикують в ремонті застосовувати "голі" цегляні стіни, але не тільки в кухні, чи в коридорі, а й в кімнатах?
2) Якщо це не звичайна цегла, а керамоблоки?
3) Чи то тільки для оренди, можливе, а "для себе" - буде "по рагульськи"?
Дякую!
одни мои клиенты делали ремонт в старом фонде - положили везде перегородки из клинкерного кирпича, проводку змейкой между кирпичами сделали и потом замазали раствором, после этого покрасили. получилось относительно неплохо и экономия на штукатурке, шпатлевке и материалах и работе.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7567
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3119 раз.
- Подякували: 1501 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11404
|1263377
|
|
|104
|83744
|
|
|2
|4571
|
|