Думаю вийде надто стрьомно на вигляд.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 16:04
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Думаю вийде надто стрьомно на вигляд.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 16:16
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Продублирую на эту ветку. Причина почему стрёмно брать в местах массовой застройки
Где то замкадные ибеня
продажа, практически сотка, с ремонтом будет сотка уе, или 6 лямов
аренда там же 30000
200 аренд где то за москвой без предъявы на эксклюзивность, ближе к центру 350-450 аренд будет обычным делом.
ПС
Знакомые арендуют в маленьком городке под Берлином 140 квадратов - 1000 евро без ничего, даже без кухни. Хозяин продавать отказвается)))
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:45
В чем стремность? Массовая застройка в замкадье 6% годовых. Ближе к центру 3% годовых, исходя из приведенных цифр.
Неужели при стоимости объекта в 4 раза, аренда растет всего в 2?
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