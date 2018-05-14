Думаю вийде надто стрьомно на вигляд.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 16:04
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Думаю вийде надто стрьомно на вигляд.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 16:16
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Продублирую на эту ветку. Причина почему стрёмно брать в местах массовой застройки
Где то замкадные ибеня
продажа, практически сотка, с ремонтом будет сотка уе, или 6 лямов
аренда там же 30000
200 аренд где то за москвой без предъявы на эксклюзивность, ближе к центру 350-450 аренд будет обычным делом.
ПС
Знакомые арендуют в маленьком городке под Берлином 140 квадратов - 1000 евро без ничего, даже без кухни. Хозяин продавать отказвается)))
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:45
В чем стремность? Массовая застройка в замкадье 6% годовых. Ближе к центру 3% годовых, исходя из приведенных цифр.
Неужели при стоимости объекта в 4 раза, аренда растет всего в 2?
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:13
Массовая застройка окраин сдерживает цену аренды условных 30 к дерева. Знакомая, которая готовит лыжи на столицу заложила в бюджет цену аренды до 30 к дерева возле метро. оказалось правдой. Аналоги патриотики, инода комфорт тауна, иногда чего то получше окружили москву со всех сторон. Цена +- 30 к дерева.
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:42
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вы же пишите, что ближе к центру около 400 аренд. Получается, что чем лучше объект, тем хуже рентабельность аренды? Ситуация как в Киеве? Тогда наоборот недорогоие дальние массовые спальники на окраине это лучшее решение под аренду?
Додано: Нед 20 тра, 2018 20:31
В Киеве разница между объектами одного класса на окраине и в центре с натягом дотягивает до х2. В продаже центр только вот сейчас погнал вверх.
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:04
Виходить, що тоді тільки для оренди....... і то фарбувати в золотистий колір!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:35
hume, я думаю, нет смысла сравнивать Киев и мацкву.
Там все просто до нельзя, хочешь заработать - езжай в мацкву.
У нас ситуация не такая однозначная - провинция все еще
едет в
Киев, но есть еще ЕС. Да и размеры рп по населению и
Украины как-то разные. Ну и стремление свалить из Украины у людей намного выше, чем у мышебратьев из рп.
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:42
Согласен, даже знакомая, от которой узнал за стоимость аренды, сваливает отсюда туда.
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:40
Долярчик Если покрасить водоэмульсионкой , допустим , как потом беспесчанку(щтукатурку) ложить на краску - если может передумаете сдавать , тогда как ? Может кто знает ? Пристанет - не пристанет ?
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