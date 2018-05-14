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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1072107310741075>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 144
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
19
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
27
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
26
8. 750 долл. екв./міс
6%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
2
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:а мене цікавить пофарбувати стінку "після будівельників" і саме керамоблок(!).

Думаю вийде надто стрьомно на вигляд.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Продублирую на эту ветку. Причина почему стрёмно брать в местах массовой застройки

Где то замкадные ибеня
продажа, практически сотка, с ремонтом будет сотка уе, или 6 лямов
https://kotelniki.cian.ru/sale/flat/170069537/
аренда там же 30000
https://kotelniki.cian.ru/rent/flat/184150368/

200 аренд где то за москвой без предъявы на эксклюзивность, ближе к центру 350-450 аренд будет обычным делом.

ПС
Знакомые арендуют в маленьком городке под Берлином 140 квадратов - 1000 евро без ничего, даже без кухни. Хозяин продавать отказвается)))
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:45

В чем стремность? Массовая застройка в замкадье 6% годовых. Ближе к центру 3% годовых, исходя из приведенных цифр.
Неужели при стоимости объекта в 4 раза, аренда растет всего в 2?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:13

  Vlad442 написав:В чем стремность? Массовая застройка в замкадье 6% годовых. Ближе к центру 3% годовых, исходя из приведенных цифр.
Неужели при стоимости объекта в 4 раза, аренда растет всего в 2?

Массовая застройка окраин сдерживает цену аренды условных 30 к дерева. Знакомая, которая готовит лыжи на столицу заложила в бюджет цену аренды до 30 к дерева возле метро. оказалось правдой. Аналоги патриотики, инода комфорт тауна, иногда чего то получше окружили москву со всех сторон. Цена +- 30 к дерева.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вы же пишите, что ближе к центру около 400 аренд. Получается, что чем лучше объект, тем хуже рентабельность аренды? Ситуация как в Киеве? Тогда наоборот недорогоие дальние массовые спальники на окраине это лучшее решение под аренду?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:31

  Vlad442 написав:Вы же пишите, что ближе к центру около 400 аренд. Получается, что чем лучше объект, тем хуже рентабельность аренды? Ситуация как в Киеве? Тогда наоборот недорогоие дальние массовые спальники на окраине это лучшее решение под аренду?

В Киеве разница между объектами одного класса на окраине и в центре с натягом дотягивает до х2. В продаже центр только вот сейчас погнал вверх.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:04

  Faceless написав:
  Долярчик написав:а мене цікавить пофарбувати стінку "після будівельників" і саме керамоблок(!).

Думаю вийде надто стрьомно на вигляд.

Виходить, що тоді тільки для оренди....... і то фарбувати в золотистий колір! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:35

hume, я думаю, нет смысла сравнивать Киев и мацкву.
Там все просто до нельзя, хочешь заработать - езжай в мацкву.
У нас ситуация не такая однозначная - провинция все еще
едет в
Киев, но есть еще ЕС. Да и размеры рп по населению и
Украины как-то разные. Ну и стремление свалить из Украины у людей намного выше, чем у мышебратьев из рп.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:42

  rjkz написав:hume, я думаю, нет смысла сравнивать Киев и мацкву.
Там все просто до нельзя, хочешь заработать - езжай в мацкву.
У нас ситуация не такая однозначная - провинция все еще
едет в
Киев, но есть еще ЕС. Да и размеры рп по населению и
Украины как-то разные. Ну и стремление свалить из Украины у людей намного выше, чем у мышебратьев из рп.

Согласен, даже знакомая, от которой узнал за стоимость аренды, сваливает отсюда туда.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:40

Долярчик Если покрасить водоэмульсионкой , допустим , как потом беспесчанку(щтукатурку) ложить на краску - если может передумаете сдавать , тогда как ? Может кто знает ? Пристанет - не пристанет ?
SerDem
 
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