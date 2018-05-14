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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 тра, 2018 23:23
Вы пробовали когда нибудь пыль глотать кирпичную ? К тому же все вещи дома - никакая химчистка не поможет. не все так просто !
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SerDem
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Додано: Нед 20 тра, 2018 23:36
hume написав: Vlad442 написав:
Вы же пишите, что ближе к центру около 400 аренд. Получается, что чем лучше объект, тем хуже рентабельность аренды? Ситуация как в Киеве? Тогда наоборот недорогоие дальние массовые спальники на окраине это лучшее решение под аренду?
В Киеве разница между объектами одного класса на окраине и в центре с натягом дотягивает до х2. В продаже центр только вот сейчас погнал вверх.
Те же мысли. Сейчас окраины стоят 1 куе, центр 2-3 куе. Липки стоят всего в 2-3 раза дороже кошмарного гетто в зажопье Чисто по ощущениям, разница должна быть в 5-10 раз.
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Егор
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Додано: Нед 20 тра, 2018 23:42
rjkz написав: Долярчик написав:
Думаю, що це тут буде більш по темі.....
Запитання до лендлордів!
1) Чи практикують в ремонті застосовувати "голі" цегляні стіни, але не тільки в кухні, чи в коридорі, а й в кімнатах?
2) Якщо це не звичайна цегла, а керамоблоки?
3) Чи то тільки для оренди, можливе, а "для себе" - буде "по рагульськи"?
Дякую!
одни мои клиенты делали ремонт в старом фонде - положили везде перегородки из клинкерного кирпича, проводку змейкой между кирпичами сделали и потом замазали раствором, после этого покрасили. получилось относительно неплохо и экономия на штукатурке, шпатлевке и материалах и работе.
И сколько раз они согнули проводку между кирпичами под прямым углом?
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Егор
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