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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1072107310741075

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 144
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
19
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
27
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
26
8. 750 долл. екв./міс
6%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
2
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:56

  SerDem написав:Долярчик Если покрасить водоэмульсионкой , допустим , как потом беспесчанку(щтукатурку) ложить на краску - если может передумаете сдавать , тогда как ? Может кто знает ? Пристанет - не пристанет ?

...тоді, чіпляється диск з дротяною щіткою на "болгарку" і вжжжжжжжж.... вжжжжж :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 23:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вы пробовали когда нибудь пыль глотать кирпичную ? К тому же все вещи дома - никакая химчистка не поможет. не все так просто !
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 23:36

  hume написав:
  Vlad442 написав:Вы же пишите, что ближе к центру около 400 аренд. Получается, что чем лучше объект, тем хуже рентабельность аренды? Ситуация как в Киеве? Тогда наоборот недорогоие дальние массовые спальники на окраине это лучшее решение под аренду?

В Киеве разница между объектами одного класса на окраине и в центре с натягом дотягивает до х2. В продаже центр только вот сейчас погнал вверх.


Те же мысли. Сейчас окраины стоят 1 куе, центр 2-3 куе. Липки стоят всего в 2-3 раза дороже кошмарного гетто в зажопье Чисто по ощущениям, разница должна быть в 5-10 раз.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 23:42

  rjkz написав:
  Долярчик написав:Думаю, що це тут буде більш по темі.....

Запитання до лендлордів!

1) Чи практикують в ремонті застосовувати "голі" цегляні стіни, але не тільки в кухні, чи в коридорі, а й в кімнатах?
2) Якщо це не звичайна цегла, а керамоблоки?
3) Чи то тільки для оренди, можливе, а "для себе" - буде "по рагульськи"?
Дякую!


одни мои клиенты делали ремонт в старом фонде - положили везде перегородки из клинкерного кирпича, проводку змейкой между кирпичами сделали и потом замазали раствором, после этого покрасили. получилось относительно неплохо и экономия на штукатурке, шпатлевке и материалах и работе.


И сколько раз они согнули проводку между кирпичами под прямым углом?
Егор
 
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