...тоді, чіпляється диск з дротяною щіткою на "болгарку" і вжжжжжжжж.... вжжжжж
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Додано: Нед 20 тра, 2018 22:56
...тоді, чіпляється диск з дротяною щіткою на "болгарку" і вжжжжжжжж.... вжжжжж
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 20 тра, 2018 23:23
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вы пробовали когда нибудь пыль глотать кирпичную ? К тому же все вещи дома - никакая химчистка не поможет. не все так просто !
Додано: Нед 20 тра, 2018 23:36
Те же мысли. Сейчас окраины стоят 1 куе, центр 2-3 куе. Липки стоят всего в 2-3 раза дороже кошмарного гетто в зажопье Чисто по ощущениям, разница должна быть в 5-10 раз.
Додано: Нед 20 тра, 2018 23:42
И сколько раз они согнули проводку между кирпичами под прямым углом?
Додано: Пон 21 тра, 2018 21:37
Вести с полей...
начало Васильковской, пеший к метро, 2к чешка жилая но "без излишеств" сдана за 12кгрн/мес.
короче "буитдешеветь"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 21 тра, 2018 21:44
Ну так этож теперь - Центр.
До пуповой Оушен Плазы - всего ничего.
А когда-то народ там селиться не хотел, при том что квартиры ДАВАЛИ.
Такими темпами и Теремки скоро Центром станут, а я когда-то не захотел там 3к с отличнейшим ремонтом снимать за коммуналку - ездить далеко было, хоть и на машине.
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