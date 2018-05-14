|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 тра, 2018 23:23
Вы пробовали когда нибудь пыль глотать кирпичную ? К тому же все вещи дома - никакая химчистка не поможет. не все так просто !
-
SerDem
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 09.12.11
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 тра, 2018 23:36
hume написав: Vlad442 написав:
Вы же пишите, что ближе к центру около 400 аренд. Получается, что чем лучше объект, тем хуже рентабельность аренды? Ситуация как в Киеве? Тогда наоборот недорогоие дальние массовые спальники на окраине это лучшее решение под аренду?
В Киеве разница между объектами одного класса на окраине и в центре с натягом дотягивает до х2. В продаже центр только вот сейчас погнал вверх.
Те же мысли. Сейчас окраины стоят 1 куе, центр 2-3 куе. Липки стоят всего в 2-3 раза дороже кошмарного гетто в зажопье Чисто по ощущениям, разница должна быть в 5-10 раз.
-
Егор
-
-
- Повідомлень: 250
- З нами з: 04.05.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 тра, 2018 23:42
rjkz написав: Долярчик написав:
Думаю, що це тут буде більш по темі.....
Запитання до лендлордів!
1) Чи практикують в ремонті застосовувати "голі" цегляні стіни, але не тільки в кухні, чи в коридорі, а й в кімнатах?
2) Якщо це не звичайна цегла, а керамоблоки?
3) Чи то тільки для оренди, можливе, а "для себе" - буде "по рагульськи"?
Дякую!
одни мои клиенты делали ремонт в старом фонде - положили везде перегородки из клинкерного кирпича, проводку змейкой между кирпичами сделали и потом замазали раствором, после этого покрасили. получилось относительно неплохо и экономия на штукатурке, шпатлевке и материалах и работе.
И сколько раз они согнули проводку между кирпичами под прямым углом?
-
Егор
-
-
- Повідомлень: 250
- З нами з: 04.05.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 06:58
Егор, дохрена - потолки метра 3,5
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7573
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3120 раз.
- Подякували: 1506 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 21 тра, 2018 21:37
начало Васильковской, пеший к метро, 2к чешка жилая но "без излишеств" сдана за 12кгрн/мес.
короче "буитдешеветь"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 9556
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 875 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 тра, 2018 21:44
Прохожий написав:
начало Васильковской, пеший к метро, 2к чешка жилая но "без излишеств" сдана за 12кгрн/мес.
короче "буитдешеветь"
Ну так этож теперь - Центр.
До пуповой Оушен Плазы - всего ничего.
А когда-то народ там селиться не хотел, при том что квартиры ДАВАЛИ.
Такими темпами и Теремки скоро Центром станут, а я когда-то не захотел там 3к с отличнейшим ремонтом снимать за коммуналку - ездить далеко было, хоть и на машине.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7573
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3120 раз.
- Подякували: 1506 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:57
Егор написав: hume написав: Vlad442 написав:
Вы же пишите, что ближе к центру около 400 аренд. Получается, что чем лучше объект, тем хуже рентабельность аренды? Ситуация как в Киеве? Тогда наоборот недорогоие дальние массовые спальники на окраине это лучшее решение под аренду?
В Киеве разница между объектами одного класса на окраине и в центре с натягом дотягивает до х2. В продаже центр только вот сейчас погнал вверх.
Те же мысли. Сейчас окраины стоят 1 куе, центр 2-3 куе. Липки стоят всего в 2-3 раза дороже кошмарного гетто в зажопье Чисто по ощущениям, разница должна быть в 5-10 раз.
іпеня ПА400, чи центръ ПА5К?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 13894
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 749 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11620
|1287858
|
Вів 22 тра, 2018 14:18
reus
|
|104
|83839
|
|
|2
|4584
|
|