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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1073107410751076

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 145
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
19
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
27
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
26
8. 750 долл. екв./міс
6%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
3
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:06

Зросли ціни на довгострокову оренду житла: https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ndu_zhilya
" за месяц цены вросли на 15-30%", а "Цены на бюджетные однокомнатные в спальных районах стартуют от 5000 гривен без «коммуналки». Вместе с ней за скромное жилье придется выложить минимум 6000 гривен". Виходить, що у квітні хтось з орендодавців надавав квартири за 4300 грн + комунальні. Альтруїсти-благодійники. Хоча вбитий однокімнатний хрущ на першому поверсі вул. Зодчих або панельці-хрущі на Лісовому - може бути. А може саме ці хрущики і зросли на 30% ?? :D Чекаємо осені, та ще + 10-15%. З приємністю згадую літо 2008 року, коли 1-кімнатний цегляний хрущ біля м.Лук’янівська - 1000 доларів, правда, щастя тривало недовго, до листопада.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:29

Невже серед столичних лендлордів знайдуться сміливці надати свої квартири в оренду ось цим "бикам". Якщо ТАК, то прийміть мої співчуття: :D
http://uainfo.org/blognews/1527091716-b ... hoke-.html
ihorkyiv
 
Повідомлень: 25
З нами з: 01.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 1073107410751076
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