" за месяц цены вросли на 15-30%", а "Цены на бюджетные однокомнатные в спальных районах стартуют от 5000 гривен без «коммуналки». Вместе с ней за скромное жилье придется выложить минимум 6000 гривен". Виходить, що у квітні хтось з орендодавців надавав квартири за 4300 грн + комунальні. Альтруїсти-благодійники. Хоча вбитий однокімнатний хрущ на першому поверсі вул. Зодчих або панельці-хрущі на Лісовому - може бути. А може саме ці хрущики і зросли на 30% ?? Чекаємо осені, та ще + 10-15%. З приємністю згадую літо 2008 року, коли 1-кімнатний цегляний хрущ біля м.Лук’янівська - 1000 доларів, правда, щастя тривало недовго, до листопада.