Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зросли ціни на довгострокову оренду житла: https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ndu_zhilya " за месяц цены вросли на 15-30%", а "Цены на бюджетные однокомнатные в спальных районах стартуют от 5000 гривен без «коммуналки». Вместе с ней за скромное жилье придется выложить минимум 6000 гривен". Виходить, що у квітні хтось з орендодавців надавав квартири за 4300 грн + комунальні. Альтруїсти-благодійники. Хоча вбитий однокімнатний хрущ на першому поверсі вул. Зодчих або панельці-хрущі на Лісовому - може бути. А може саме ці хрущики і зросли на 30% ?? Чекаємо осені, та ще + 10-15%. З приємністю згадую літо 2008 року, коли 1-кімнатний цегляний хрущ біля м.Лук’янівська - 1000 доларів, правда, щастя тривало недовго, до листопада.
Этот ресурс у меня вызывает всё больше вопросов об адекватности писак
чуть не разнесли самолет, в котором летели в Киев
Чартеры из Египта опаснее
Пс Какие они все одинаковые, рыжие)))
ДБЛы,БЛД (с) Они хоть что-то про резонанс слышали? Вполне могли разнести самолет в полете своими бараньими прыжками. То что им по барабану своя жизнь - фиг с ними, но экипаж-то тут при чем? Я походу был неправ - такому контингенту надо не в 100 раз ценник поднимать, а просто не сдавать.
Сорри за оффтоп но опять вести с полей... Арендатору было объявлено о повышении аренды +15%, он "показал дулю лендлорду" и съехал. По факту квартира сдана +20%, время экспозиции пол-дня, владелец думает что маловато зарядил. И это в самый низкий сезон для сдачи в аренду... Сдана за 9кгрн, 2к хрущик на соломе, состояние сделан ремонт 5 лет назад "чисто но скромно", но не "из под бабушки"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
той хрущ-двушку що був проданий родичами на Волгоградській тиждень тому за 30000у.е нові власники здали в оренду за 6000грн. ремонт середній. тому брехливі рильські морди можуть заткнутися про дорожай...