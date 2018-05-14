RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1073107410751076

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 146
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
19
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
27
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
27
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
3
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:06

Зросли ціни на довгострокову оренду житла: https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ndu_zhilya
" за месяц цены вросли на 15-30%", а "Цены на бюджетные однокомнатные в спальных районах стартуют от 5000 гривен без «коммуналки». Вместе с ней за скромное жилье придется выложить минимум 6000 гривен". Виходить, що у квітні хтось з орендодавців надавав квартири за 4300 грн + комунальні. Альтруїсти-благодійники. Хоча вбитий однокімнатний хрущ на першому поверсі вул. Зодчих або панельці-хрущі на Лісовому - може бути. А може саме ці хрущики і зросли на 30% ?? :D Чекаємо осені, та ще + 10-15%. З приємністю згадую літо 2008 року, коли 1-кімнатний цегляний хрущ біля м.Лук’янівська - 1000 доларів, правда, щастя тривало недовго, до листопада.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 26
З нами з: 01.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:29

Невже серед столичних лендлордів знайдуться сміливці надати свої квартири в оренду ось цим "бикам". Якщо ТАК, то прийміть мої співчуття: :D
http://uainfo.org/blognews/1527091716-b ... hoke-.html
ihorkyiv
 
Повідомлень: 26
З нами з: 01.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:04

  ihorkyiv написав:Невже серед столичних лендлордів знайдуться сміливці надати свої квартири в оренду ось цим "бикам". Якщо ТАК, то прийміть мої співчуття: :D
http://uainfo.org/blognews/1527091716-b ... hoke-.html

Этот ресурс у меня вызывает всё больше вопросов об адекватности писак
чуть не разнесли самолет, в котором летели в Киев

Чартеры из Египта опаснее

Пс
Какие они все одинаковые, рыжие)))
hume
 
Повідомлень: 4434
З нами з: 27.12.12
Подякував: 336 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:37

  hume написав:
  ihorkyiv написав:Невже серед столичних лендлордів знайдуться сміливці надати свої квартири в оренду ось цим "бикам". Якщо ТАК, то прийміть мої співчуття: :D
http://uainfo.org/blognews/1527091716-b ... hoke-.html

Этот ресурс у меня вызывает всё больше вопросов об адекватности писак
чуть не разнесли самолет, в котором летели в Киев

Чартеры из Египта опаснее

Пс
Какие они все одинаковые, рыжие)))


ДБЛы,БЛД (с)
Они хоть что-то про резонанс слышали? Вполне могли разнести самолет в полете своими бараньими прыжками. То что им по барабану своя жизнь - фиг с ними, но экипаж-то тут при чем?
Я походу был неправ - такому контингенту надо не в 100 раз ценник поднимать, а просто не сдавать.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7575
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3122 раз.
Подякували: 1506 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:17

Сорри за оффтоп но опять вести с полей...
Арендатору было объявлено о повышении аренды +15%, он "показал дулю лендлорду" и съехал. 8)
По факту квартира сдана +20%, время экспозиции пол-дня, владелец думает что маловато зарядил. И это в самый низкий сезон для сдачи в аренду...
Сдана за 9кгрн, 2к хрущик на соломе, состояние сделан ремонт 5 лет назад "чисто но скромно", но не "из под бабушки" 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9560
З нами з: 05.06.13
Подякував: 412 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:24

той хрущ-двушку що був проданий родичами на Волгоградській тиждень тому нові власники здали в оренду за 6000грн. ремонт середній.
тому брехливі рильські морди можуть заткнутися про дорожай...
Васенька
 
Повідомлень: 530
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:24

той хрущ-двушку що був проданий родичами на Волгоградській тиждень тому за 30000у.е нові власники здали в оренду за 6000грн. ремонт середній.
тому брехливі рильські морди можуть заткнутися про дорожай...
Васенька
 
Повідомлень: 530
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1073107410751076
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1178, 1179, 1180
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
11792 1307096
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 23:24
Прохожий
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 83936
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Цены на недвижимость Одессы
Anonymous » Чет 11 лют, 2010 21:41
2 4589
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 18:46
aleks7872676

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.