Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зросли ціни на довгострокову оренду житла: https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ndu_zhilya " за месяц цены вросли на 15-30%", а "Цены на бюджетные однокомнатные в спальных районах стартуют от 5000 гривен без «коммуналки». Вместе с ней за скромное жилье придется выложить минимум 6000 гривен". Виходить, що у квітні хтось з орендодавців надавав квартири за 4300 грн + комунальні. Альтруїсти-благодійники. Хоча вбитий однокімнатний хрущ на першому поверсі вул. Зодчих або панельці-хрущі на Лісовому - може бути. А може саме ці хрущики і зросли на 30% ?? Чекаємо осені, та ще + 10-15%. З приємністю згадую літо 2008 року, коли 1-кімнатний цегляний хрущ біля м.Лук’янівська - 1000 доларів, правда, щастя тривало недовго, до листопада.
Этот ресурс у меня вызывает всё больше вопросов об адекватности писак
чуть не разнесли самолет, в котором летели в Киев
Чартеры из Египта опаснее
Пс Какие они все одинаковые, рыжие)))
ДБЛы,БЛД (с) Они хоть что-то про резонанс слышали? Вполне могли разнести самолет в полете своими бараньими прыжками. То что им по барабану своя жизнь - фиг с ними, но экипаж-то тут при чем? Я походу был неправ - такому контингенту надо не в 100 раз ценник поднимать, а просто не сдавать.
Сорри за оффтоп но опять вести с полей... Арендатору было объявлено о повышении аренды +15%, он "показал дулю лендлорду" и съехал. По факту квартира сдана +20%, время экспозиции пол-дня, владелец думает что маловато зарядил. И это в самый низкий сезон для сдачи в аренду... Сдана за 9кгрн, 2к хрущик на соломе, состояние сделан ремонт 5 лет назад "чисто но скромно", но не "из под бабушки"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Когда то смотрел фильм про английский футбольных хулиганов. Там шеф полиции заявил, что все эти фанаты в повседневной жизни абсолютно не доставляют полиции хлопот. Простые законопослушные трудяги. Но когда футбол, всё меняется - отрываются по полной. ПС Кажется на Евро 2012, самый "жуткий" случай - это когда сломали деревце на Хрещатике.
Этот ресурс у меня вызывает всё больше вопросов об адекватности писак
чуть не разнесли самолет, в котором летели в Киев
Чартеры из Египта опаснее
Пс Какие они все одинаковые, рыжие)))
Летел во время Евро-2012 через Польшу Виззэйром, примерно половина самолета была болельщики сборной Англии. При том что по виду большинство были работяги и все в баре хорошо попили пива, летели абсолютно спокойно
"Для арендодателя наиболее выгодной будет сделка в условиях высокого спроса, то есть. это период марта-апреля и августа-сентября при фиксированных политических и экономических факторах. В то же время, арендаторам стоит искать недвижимость в середине лета, обычно это сезон отпусков и в начале года, когда в стране минимальная деловая активность", – советует эксперт."
"Цены на долгосрочную аренду растут с августа-сентября. Именно в этот период украинцы возвращаются с отпусков. В Киеве минимальные цены – в марте и первой половине апреля.".