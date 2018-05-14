RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1074107510761077

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 147
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
20
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
27
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
27
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
3
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:16

  rjkz написав:Народ, минфин лежит из-за футбола? Что там с курсом делается?

... футбольна пауза! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4091
З нами з: 19.10.15
Подякував: 138 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Не скажу, что я сильно обрадовался:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42696 ... nfografika
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7585
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3127 раз.
Подякували: 1509 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1074107510761077
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kiril1 і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1213, 1214, 1215
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
12143 1352028
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 17:31
Trast
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84126
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Цены на недвижимость Одессы
Anonymous » Чет 11 лют, 2010 21:41
2 4603
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 18:46
aleks7872676

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56463)
28.05.2018 18:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.