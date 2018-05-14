Параллельно хожу на просмотры квартир, которые сейчас сдают. Возле метро сейчас мало предложений.
Но вот что-то не понятна цена реального предложения:
вот 2х-комн.квартира с нормальным свежим ремонтом и красивой кухней, хозяин просит 9000. Проявив свою заинтересованность, у меня получилось полностью прогнуть хозяина по договору - т.е. убрать штрафы за выезд раньше времени и т.п.
Т.е. этот селянин (хозяин квартиры) готов был подписывать со мной договор на абсолютно не выгодных для СЕБЯ условиях.
В чем прикол? Это так аренда упала или просто хозяин-лох?