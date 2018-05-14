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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1074107510761077

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 147
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
20
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
10
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
27
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
20
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
27
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
3
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:48

Оболонь. аренда

Хочу купить квартиру для аренды возле метро, вроде как нравится Оболонь. Т.к. думал, что цены здесь высокие.

Параллельно хожу на просмотры квартир, которые сейчас сдают. Возле метро сейчас мало предложений.
Но вот что-то не понятна цена реального предложения:
вот 2х-комн.квартира с нормальным свежим ремонтом и красивой кухней, хозяин просит 9000. Проявив свою заинтересованность, у меня получилось полностью прогнуть хозяина по договору - т.е. убрать штрафы за выезд раньше времени и т.п.

Т.е. этот селянин (хозяин квартиры) готов был подписывать со мной договор на абсолютно не выгодных для СЕБЯ условиях.

В чем прикол? Это так аренда упала или просто хозяин-лох?Зображення
SmmrHols
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Не скажу, что я сильно обрадовался:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42696 ... nfografika
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 21:05

  rjkz написав:Не скажу, что я сильно обрадовался:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42696 ... nfografika

Дьявол, как обычно в деталях.
В регистрации не было бы ничего страшного и никто ее не боялся бы, если бы можно было точно так же просто в декларативном порядке снять человека с регистрации. Написал владелец заявление, отправил письмом или онлайн, и на следующий день жилец снят с регистрации. А не как сейчас - либо по личному заявлению арендатора, либо через суд.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:41

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Не скажу, что я сильно обрадовался:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42696 ... nfografika

Дьявол, как обычно в деталях.
В регистрации не было бы ничего страшного и никто ее не боялся бы, если бы можно было точно так же просто в декларативном порядке снять человека с регистрации. Написал владелец заявление, отправил письмом или онлайн, и на следующий день жилец снят с регистрации. А не как сейчас - либо по личному заявлению арендатора, либо через суд.



Есть еще масса ..."деталей", например, таких как поиск карательными службами бывших арендаторов по месту их когда-тошнего проживания в случае ДТП, налоговых вопросов, вопросов уголовного характера, военкомат и пр.пр.пр.
rjkz
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  #<1 ... 1074107510761077
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